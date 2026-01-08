به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی صبح پنجشنبه در نشست کارگروه جذب سرمایهگذاری استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی برای اجرای طرحهای مهم و اثرگذار، توجه به جذب سرمایهگذار، تسهیل امور، تأمین زیرساختها، بهبود فضای کسبوکار و تأمین منابع مالی برای فعالیت سرمایهگذاران ضروری است.
وی با ارائه آمار از پیشرفت پروژههای اقتصادی استان، از آغاز عملیات اجرایی ۲۲ طرح با حجم سرمایهگذاری ۳۸ هزار میلیارد تومان خبر داد. این رقم بخشی از تفاهمنامههای منعقدشده در سفر اخیر رئیسجمهور (شامل ۱۴ تفاهمنامه به ارزش ۴۶ هزار میلیارد تومان) و همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان (شامل ۵۶ تفاهمنامه با بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان) است.
معاون استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها و مدیریت صحیح اداری تأکید کرد و افزود: برای هر حوزه باید کیف سرمایهگذاری تهیه شود؛ بستههای سرمایهگذاری باید آماده و به متقاضیان ارائه شود.
خلیلی همچنین با استناد به سیاستهای دولت مبنی بر تبدیل پروژههای عمرانی به طرحهای اقتصادی، دستگاههای اجرایی را موظف به شناسایی و معرفی پروژههای قابل واگذاری به بخش خصوصی به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری کرد.
نظر شما