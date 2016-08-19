ورود یک مکعب به دنیای گیمینگ گران قیمت/یک کنسول بازی متفاوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دوِرج، کمپانی هیولت پاکارد (اچ پی) با یک مکعب بزرگ درخشان که مثل تمام محصولات پرزرقو برق گیمینگ به نظر میرسد از یک فیلم علمی تخیلی بیرون آمده باشد، وارد فضای گیمینگ گران قیمت شده است.
این مکعب Omen X Desktop نام دارد و قرار است آنقدر قوی باشد که بتواند گیمهای ۴K و VR (واقعیت مجازی) را اجرا کند. این محصول همچنین با بهره بردن از طراحی مکعبی شکلش، بخشهای مختلف دستگاه را در اتاقکهای جداگانه قرار میدهد که باعث میشود راحتتر خنک نگه داشته شود و قطعههای هارد درایو هم راحتتر تعویض شوند.
مدل پایه این دستگاه شامل یک پردازنده i۷ Skylake، ۸ گیگابایت رَم، یک هارد درایو ۲ ترابایتی و ۲۵۶ گیگابایت SSD، سرمایش مایع و کارت گرافیک Radeon RX ۴۸۰ محصول AMD میشود که خودش هم ۴ گیگابایت رم دارد. روی این دستگاه همچنین تعداد باورنکردنی ۱۰ پورت یواسبی (هشت پورت ۳.۰ و دو پورت USB-C) هم نصب شده است. خریداران می توانند در صورت علاقه مندی قدرت دستگاه را بسیار بالاتر ببرند و آپشن های اضافی گرافیکی آن یا به دو کارت NVIDIA GeForce GTX ۱۰۸۰ یا دو کارت AMD Radeon R۹ Fury X ختم می شود. قیمت Omen X Desktop که از روز چهارشنبه هفدهم آگوست در وبسایت اچ بی قابل خریداری است، از ۱۷۹۹ دلار آغاز می شود.
کمپانی اچ پی شاسیهای Omen X Desktop را هم برای تغییر سرعت کار، به صورت جداگانه برای کسانی که میخواهند پیسی گیمینگ خود را از صفر بسازند، ارایه میکند. قیمت کیس ۵۹۹.۹۹ دلار خواهد بود و علاوه بر طراحی عجیب و متفاوتش، چند دلیل دیگر هم وجود دارد که گیمرها ممکن است به آن علاقهمند شوند و بخواهند آن را خریداری کنند. از جمله این دلیلها میتوان به این اشاره کرد که برای GPU، واحد تامین برق و هارد درایوها اتاقکهای جداگانه در نظر گرفته شده و چهار جای قرار گرفتن هارد درایو آن هم قابل تعویض و جایگزینی است.
اچ پی اوایل امسال با بیرون دادن لپتاپ و دسکتاپ اومن (Omen) دوباره خود را وارد صنعت گیمینگ کامپیوتری کرد. همان موقع اچ پی اعلام کرده بود که میخواهد محصولاتی با گستره قیمتی بالاتر ارایه کند که Omen X نام خواهند داشت که در حال حاضر اولین آنها را می بینیم.
علاوه بر Omen X Desktop، اچ پی خبر از بیرون دادن مجموعهای از لوازم جانبی اومن هم داده که در همکاری با SteelSeries تولید میشود. این لوازم جانبی شامل موس، موس پد، کیبورد و هدست میشود. اچ پی علاوه بر این گفته میخواهد یک مانیتور گیمینگ با صفحه نمایش خم شده و قوسدار بیرون بدهد، اما فراتر از آن جزییاتی منتشر نکرده است.
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