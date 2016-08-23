خبرگزاری مهر- گروه هنر: موسسه هنرمندان پیشکسوت به مدیرعاملی سید عباس عظیمی سال ۱۳۹۱ در حالی فعالیت های خود را آغاز کرد که می توان گفت به معنای واقعی کلمه همه چیز در حد صفر بود. پس از ۴ سال تلاش و ممارست امروز یکی از فعالیت های آشکار این موسسه برگزاری مراسم جشن تولد ماهانه برای هنرمندان عضو است که به مرور به یک رویداد ماهانه هنری تبدیل شده و هنرمندان پیشکسوت هم از این اتفاق راضی هستند. جز این عملکرد تقریبا بخش های دیگر فعالیت ها از دیده پنهان مانده و شاید سوالات بسیاری ایجاد شود که اساسا موسسه هنرمندان پیشکسوت بر پایه چه ضرورت هایی بنا شده و در این سال‌ها چه کرده و چرا فقط به موسسه‌ای برای برگزاری جشن تولد و یا سر زدن به هنرمندان بیمار منحصر شده است.

سید عباس عظیمی برای پاسخ به این پرسش‌ها که غالبا بی جواب ماندن شان سوءتفاهم هایی را نیز در رسانه‌ها در پی داشته مهمان خبرگزاری مهر شد تا با شفاف سازی در این امر جامعه هنرمندان و مردم را بیشتر در جریان امور موسسه هنرمندان پیشکسوت قرار دهد.

در این نشست که بخش اول آن را در ذیل می خوانید به چگونگی تاسیس، فعالیت ها، موانع پیش رو و وظایف اصلی موسسه اشاره شده است.

* ابتدا برایمان بگویید پرونده موسسه هنرمندان پیشکسوت چگونه در جامعه هنری کشور گشوده شد؟

- کار این موسسه با سه برگ اساسنامه و یک ابلاغ مدیرعامل آغاز شد یعنی بدون هیچ بودجه، امکانات ، نیرو و... در حالی که حتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم کسی این موسسه را نمی شناخت و بسیاری از مشکلات پیش روی موسسه از همین نکته نشات می گرفت.

این اختلاف که برخی می گفتند موسسه هنرمندان پیشکسوت زیر نظر بنیاد فرهنگی رودکی است و یا موسسه مستقلی است - آن هم در شرایطی که بنیاد رودکی خودش با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کرد- باعث شد حتی حقوق و دستمزد کارکنان و حتی خود بنده مدت ها معوق و معلق بماند چه رسد به دریافت قرانی بودجه یا حتی کمک غیر رسمی برای شروع کار و فعالیت!

* با این حساب عملا امکان ادامه فعالیت وجود نداشت. این مشکل را چگونه حل کردید؟

- این مساله با اخذ استعلام از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری حل و قانونا اعلام شد که موسسه هنرمندان پیشکسوت در امور اداری، استخدامی و مالی شخصیت حقوقی مستقل دارد و یک نهاد عموم غیر دولتی به حساب می آید. این نکته دست ما را باز گذاشت تا بعد از آن آیین نامه های اداری و مالی را زیر نظر نهادهای مرجع تنظیم کرده و به عنوان یک موسسه رسمی قانونی فعالیت های مان را با سختی و مخالفت های آشکار و پنهان آغاز کنیم.

این مخالفت ها جنبه های مختلفی را در برمی گرفت که عمده آنها بعد از برخوردهای سیاسی، شائبه موازی دانستن وظایف این موسسه با برخی موسسات و نهادهای دیگر وابسته به وزارت ارشاد به خصوص صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان بود. با تلاش های جدی برای حل و فصل مشکلات مالی، در حال حاضر بودجه موسسه مستقیما از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین می شود و خوشبختانه از سال ۹۴ این بودجه هرساله با نام خود موسسه هنرمندان پیشکسوت در ذیل ردیف اعتباری وزارتخانه لحاظ می شود.

* در شاکله اصلی اساسنامه چه عناوینی مورد توجه موسسه قرار می گیرد؟

- ابتدا توضیح دهم که تمام آیین نامه ها، سیاست گذاری ها و برنامه ها و شرایط عضویت موسسه مرتبط با شرح وظایف و اساسنامه ای است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است و در آن ۳ هدف مشخص داریم؛ یکی انتقال تجارب هنرمندان به جامعه برای بالندگی فرهنگی است که در حد بودجه و وسع موسسه کارهایی انجام داده ایم. بخشی از این مهم با تغییر ساختمان موسسه در دستور کار جدی ان‌شاءالله قرار خواهد گرفت و آموزش ها و نشست های تخصصی پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

دوم برقراری روابط انس و الفت بین هنرمندان و پیشکسوتان است یعنی کاری کنیم بین اعضای موسسه در هر رشته ای صمیمیت به وجود بیاید و همدیگر را بشناسند؛ اتفاقی که در این جشن های تولد کم کم در حال شکل گیری است. بد نیست بدانید دفعات اول همه هنرمندان جدا از هم می نشستند یعنی هر کس با افراد حوزه خودش ارتباط می گرفت اما الان همه کنار هم می نشینند و احساس می کنند اگرچه در دو رشته متفاوت کار می کردند اما امروز حرفی برای گفتن با هم دارند و به ویژه خانواده آنان هم با انس و الفت پیدا کرده اند.

هدف سوم اساسنامه رسیدگی به مشکلات معیشتی، مالی، بیمه و پزشکی است که بخش پنهان غیر رسانه ای فعالیت های ما و اتفاقا بسیار هم مهم است.

* با این تفاسیر شرایط عضویت چگونه اتفاق می افتد؟

- به هر صورت شرایط عضویت در همین اساسنامه اینگونه است که حداقل باید سابقه ۳۵ ساله فعالیت هنری در یکی از رشته های سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، شعر، ادبیات داستانی، هنرهای سنتی و معماری داشته باشند، سن شان بالای ۶۰ سال باشد و به عنوان نخبه هنری صاحب سبک و شهرت باشند. به این ترتیب هر هنرمند بالای ۶۰ سال نمی تواند عضو این موسسه شود چون ضمن دارا بودن شرایط بالا طبق تعریفی که در شورای ارزشیابی هنرمندان در دوره جدید شده این افراد باید مدرک درجه یک هنری داشته باشند.

به هر صورت مرجع تعیین پیشکسوت، شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان کشور است و این موسسه اجازه ورود به بحث عضوگیری را ندارد. البته برخی از هنرمندان می گویند ما اصلا نیاز مالی نداریم اما می خواهیم جایی داشته باشیم که محور وحدت و همدلی باشد. عده ای دیگر از پیشکسوت ها هم گلایه دارند و می گویند چرا برای عضویت در موسسه درگیر مسائل اداری و بگیر و ببندهای دریافت گواهینامه ارزشیابی هنری شویم!؟ اصلا نمی خواهیم درجه یک هنری داشته باشیم ولی ۳۵ سال سابقه و شهرت داریم و سن مان هم از ۶۰ رد شده است و صاحب شهرت هم هستیم. برای عضویت این عزیزان هم اختلاف نظر هایی وجود دارد و در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا به یک نتیجه مناسب دست یابیم. در حال حاضر موسسه بیش از ۵۶۰ عضو دارد که تعدادشان روبه افزایش است. ما به پرونده های ۳۸۰ نفر پیشکسوت از این تعداد دسترسی پیدا کردیم و مدارک شان کامل است و به عضویت رسمی و قطعی موسسه درآمده‌اند.

* با توجه به شرایط سختی که برخی از هنرمندان دارند دارا بودن درجه یک هنری برای همه پیشکسوتان ممکن است؟

- بارها خودمان پیگیر این موضوع شدیم و دیدیم که برخی از این عزیزان حال شان آنقدر خوب نیست که دنبال درجه یک هنری بروند و واقعا در شرایط سنی بالا انتظار بجایی نیست که یک هنرمند دنبال پر کردن فرم و پرونده برای بررسی عضویت در یک موسسه باشد. سعی می کنیم این مسایل را هرچه زودتر حل کنیم. البته مخالف این هم نیستیم که یک سختگیری هایی برای عضویت وجود داشته باشد چون این موسسه اگر دور از ظوابط فعالیت کند از چارچوب اصلی فاصله می گیرد.

در دوره قبل دوستان مشکل را راحت تر حل می کردند. آن دوره نیازی به داشتن درجه یک هنری نبود و فقط سوابق هنرمند را می گرفتند و با بررسی زود هنگام اگر سطح هنریشان طبق شرایط اساسنامه بود به این موسسه برای پذیرش معرفی و عضویت آنان را اعلام می کردند.

* پس با این حساب هر کسی شرایط عضویت نخواهد داشت.

- موسسه هنرمندان پیشکسوت یکی از ظرفیت های خدمتگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد به هنرمندان است و ظرفیت های دیگری چون صندوق اعتباری هنر در سطحی گسترده تر هستند که خدمات ارزنده ای را ارائه می دهند و طبق اعلام مدیرعامل صندوق ۴۵هزار نفر از هنرمندان کشور از خدمات بهره مند هستند. همه ما بازوهای خدمتگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد هستیم و نمی گذاریم هیچ هنرمندی از این خدمات بی بهره بماند.

* افراد زیادی هستند که دوست دارند بدانند موسسه هنرمندان پیشکسوت به جز برگزاری مراسم تولد دقیقا چه وظایفی را برای خود تعریف کرده و چه فعالیت هایی دارد؟

- بخش عمده ای از فعالیت های ما که مرتبط با مشکلات معیشتی اعضاست قاعدتا محرمانه و غیر علنی است اما به طور کلی در زمینه مشکلات احتمالی مسکن اعضا، مباحث پزشکی و بیماری، مسائل روحی روانی، حتی سفر و گردشگری و پیگیری امور اداری که از دستمان بربیاید و بیمه تکمیلی در حد بضاعت فعلی موسسه انجام وظیفه خواهیم کرد.

البته وظیفه اصلی موسسه تکریم این بزرگان و انتقال تجارب ایشان به جوانان و موارد دیگری هم هست که تفصیل آن در اساسنامه موسسه قید شده و علاقمندان می توانند در سایت موسسه یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را ببینند. به خصوص تلاش کرده ایم طی این چند سال اقدامات مفصلی در این باره انجام دهیم که نمونه آن حمایت از نشر آثار و ساخت چندین مستند از زندگی هنرمندان پیشکسوت بوده است.

* این موسسه در قبال تامین هزینه های زندگی هنرمندان پیشکسوت هم برای خود تعاریفی دارد؟

- برخی هنرمندان در سنین بازنشستگی هستند اما نه درآمدی دارند نه حقوقی که کفاف زندگی شان را بدهد و قادر به ادامه فعالیت هم نیستند. ما درآمدشان را رصد می کنیم و اگر از نظر وضع مالی واقعا با مشکل معیشتی مواجه باشند ورود می کنیم تا مبلغی را به صورت ماهانه پرداخت کنیم. اگرچه بضاعت ما خیلی نیست اما نمی توانیم نسبت به این افراد بی تفاوت باشیم.

* این مبلغ ماهانه میزان مشخصی دارد و برای همه به صورت یکنواخت پرداخت می شود؟

- خیر. البته خیلی نیازی به گفتن عدد و رقم نیست چرا که این بحث را کاملا محرمانه می دانیم تا جایی که گاهی اگر دو برادر هنرمند در جمع خود داشته باشیم نمی گذاریم هیچکدام شان از وضعیت آن یکی خبردار شود. حتی برای مان مهم است هنرمندی که به رحمت خدا رفته شرایط خانواده اش را رصد کنیم تا اگر کمکی از ما بر می آمد و تحت فشار مالی بودند بتوانیم باری از دوش شان برداریم.

ضمن اینکه خودمان را ملزم کردیم حتما بخشی از ملاقات های مان با خانواده این عزیزان باشد، حتی اگر شهرستان زندگی کنند. البته توجه اقتصادی به این خانواده ها به اندازه ای محرمانه است که گاهی فرزند خانواده هم از این موضوع بی خبر است و گاها پیش آمده که برخی از این فرزندان در رسانه گفته اند به پدر ما هنگام حیاتش هیچ کمکی نکردند و تازه آن موقع بوده که فعالیت های مان را برای شخص توضیح داده ایم آن هم نه از جهت شعاری بلکه می خواستیم حرمت آن زنده یاد بیشتر حفظ شود.

* چندی پیش در رسانه ها بر فعالیت این موسسه خرده گرفتند و به خاطر خبری شدن آن مبلغ ۱۸۰هزار تومان درباره اهمیت شان و جایگاه هنرمندان پیشکسوت سوءتفاهمی پیش آمده بود. مایل هستید در این باره توضیح دهید؟

- ۱۸۰ هزار تومانی که برای برخی از هنرمندان در نظر گرفته شده مربوط به طرح تکریم هنرمندان است و ارتباطی با این موسسه ندارد ولی متاسفانه وقتی یک خبری به اشتباه همه جا پخش می شود دیگر اصلاح کردن آن تقریبا نشدنی است. بحث آبروی هنرمند برای ما خیلی مهم است نمی شود همه جا بگوییم این پیشکسوت ماهی انقدر تومان مستمری و انقدر به عنوان هدیه می گیرد ولی برخی رسانه های مجازی و حقیقی به خاطر نداشتن اطلاعات کافی می گویند در حوزه فرهنگ و هنر به فلان هنرمندان اهمیت داده نمی شود.

* درباره آن مبلغ ۱۵۰ هزار تومانی هم که رسانه ای شد توضیح می دهید؟ برخی می گویند حقوق تعیین شده ای از طرف موسسه است.

- موسسه وظیفه ای در قبال پرداخت حقوق مستمر ندارد و ۱۵۰ هزارتومان را به هر کسی که عضو این موسسه است به عنوان هدیه ماهانه عضویت پرداخت می کند. معمولا افراد وقتی به عضویت جایی درمی آیند باید هزینه ای به عنوان حق عضویت پرداخت کنند و ما خواستیم برعکس رویه معمول را پیش بگیریم تا اعتماد اعضا را به دست بیاریم و به این بهانه کمک قبلی وزارت ارشاد به پیشکسوتان را افزایش داده باشیم.

این مبلغ نه حقوق است و نه کمک هزینه بلکه تنها یک هدیه ماهانه محسوب می شود. اشتباها سیستم بانکی کشور فقط به خاطر اینکه آیتم های تعریف شده ای دارد و وقتی به حساب اعضا می رود واریز حقوقی نوشته می شود. البته هنرمندانی که مشکل معیشتی و مالی دارند همیشه در نظرمان هستند و سعی می کنیم در حد بضاعت موسسه باری از دوش شان برداریم.

* در توضیح سایر تکالیف این موسسه چه نکات دیگری می توان عنوان کرد؟

- وظایفی که برای خودمان در موسسه هنرمندان پیشکسوت تعریف کردیم جزئیات زیادی دارد که گاهی فراتر از مباحث معمول اداری اساسنامه است. همه هم و غم ما برای تکریم این عزیزان است. مثلا وقتی هنرمندان در زندگی خود به مشکلاتی شخصی هم برمی خورند به این فکر نمی کنیم که به ما ارتباطی دارد یا خیر، همان لحظه آستین را بالا می زنیم. تواضع در رفتار پرسنل و توجه همه جانبه به هنرمندان مهمترین اصل موسسه است. من درباره فعالیت های همکاران اصطلاح کارگر به عنوان قشر زحمت کش را به کار می برم و به همه اعضای موسسه هم همیشه گفتم هیچ کدام ما کارمند نیستیم و در قبال پیشکسوتان هنرمند رفتار مدیریتی هیچ معنایی ندارد. باید انجام وظیفه کنیم چه پرسنل بخش خدمات و چه مدیریت فرقی با هم ندارد و هنرمند به رفتار تک تک ما نگاه می کند. از کل این اتفاقات تکریم هنرمندان با حفظ شان و منزلت آنها هدف اصلی است و دنبال برخورد شعاری یا فیلم بازی کردن هم نیستیم.

خیلی وقت ها به خاطر مسایل مالی نیست که وارد عمل می شویم تمام کسانی که با ما در ارتباط هستند مشکل شان را دغدغه خودمان می دانیم و هرکسی را که بدانیم می تواند به این افراد کمک کند به خدمت می گیریم تا مشکلات شان حل شود. این ها شاید در سیستم کاری موسسه تعریف شده نباشد و جزو گزارش کار موسسه هم نیست اما یک تیم در تلاش است تا هنرمند احساس کند می تواند نسبت به این موسسه اطمینان خاطر داشته باشد.

* در قبال هنرمندان شهرستانی چه نکاتی مدنظر دارید؟ آیا جشن تولدهایی را که در تهران برگزار می شود جای دیگر هم برپا می کنید؟

- اگر شرایط مالی موسسه بهتر شود حتما اتفاقات بهتری رخ خواهد داد. ما به دلیل معذوریت ها و محدودیت های مالی شاید نتوانیم برای هنرمندان شهرستانی آنطور که باید مراسم جشن برگزار کنیم و از طرفی دل مان نمی خواهد که در آن سن و سال آنها را به خاطر یک جشن تولد با اتوبوس به تهران بکشیم چون پرداخت هزینه های هواپیما برای مان سنگین است به همین دلیل با تماس تلفنی تبریک می گوییم و هدیه را نقدا به حساب شخص واریز می کنیم و گاهی هم که شرایط مناسب بوده به هنرمند گفته ایم با خانواده تان جشنی گرفته و مهمان ما باشید.

خیلی از هنرمندان پیشکسوتی که در شهرستان ها زندگی می کنند شاید شناخت زیادی هم از موسسه نداشته باشند اما سعی می کنیم به بهانه های مختلف به یادشان باشیم به عیادت شان برویم و همانند هنرمندان پایتخت نشین به آنان توجه و رسیدگی کنیم. ضمنا خوب است بگویم که موسسه از نظر تعداد نیروی انسانی در مضیغه است و تمام وظایف بین ۶ تا ۹ نفر تقسیم می شود. البته همین تعداد نیرو هم با انتقال و ماموریت از سایر سازمان ها و بخش ها به مجموعه ملحق شده اند.

ادامه دارد...