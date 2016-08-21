تکریم قهرمانان قرآنی باید الگوسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجانشرقی، احمدعلیرضابیگی اظهار کرد: فرهنگ انسانساز قرآن کریم هر لحظه باید در جامعه حاکم باشد تا بتوانیم در مقابل نگرشهای بیهوده ایجاد شده بایستیم.
وی ادامه داد: دوری از قرآن زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست و فرهنگی که از قرآن نشأت گیرد اقبال عمومی را به ارمغان خواهد آورد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تکریم افرادی که توانستهاند در مسابقات قرآنی افتخارآفرینی کنند باید الگوسازی شود، افزود: از این طریق میتوان انگیزه و نشاط را علاوه بر متسابقین بلکه در بین عموم مردم ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته تمامی موضوعات فرهنگی و مخصوصاً توجه به فرهنگ قرآنی در اولویت قرار داده شده است و کمیسیون فرهنگی و برنامه ششم توسعه رسیدگی این امور را تقدم راه خود قرار داده است و اهتمام ویژه در این زمینه خواهد داشت.
