تکریم قهرمانان قرآنی باید الگوسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان‌شرقی، احمدعلیرضابیگی اظهار کرد: فرهنگ انسان‌ساز قرآن کریم هر لحظه باید در جامعه حاکم باشد تا بتوانیم در مقابل نگرش‌های بیهوده ایجاد شده بایستیم.

وی ادامه داد: دوری از قرآن زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست و فرهنگی که از قرآن نشأت گیرد اقبال عمومی را به ارمغان خواهد آورد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تکریم افرادی که توانسته‌اند در مسابقات قرآنی افتخارآفرینی کنند باید الگوسازی شود، افزود: از این طریق می‌توان انگیزه و نشاط را علاوه بر متسابقین بلکه در بین عموم مردم ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمامی موضوعات فرهنگی و مخصوصاً توجه به فرهنگ قرآنی در اولویت قرار داده شده است و کمیسیون فرهنگی و برنامه ششم توسعه رسیدگی این امور را تقدم راه خود قرار داده است و اهتمام ویژه در این زمینه خواهد داشت.