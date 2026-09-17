  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

لنج حامل سوخت قاچاق در آب‌های بوموسی توقیف شد 

لنج حامل سوخت قاچاق در آب‌های بوموسی توقیف شد 

بندرعباس - فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی، از توقیف یک لنج حامل ۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صفری مقدم در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بوموسی با تسلط اطلاعاتی بر آب های منطقه، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله یک لنج، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.

وی افزود: براساس این خبر بلافاصله واحدهای عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوزه استحفاظی اعزام و پس از جست و جو موفق شدند لنج مورد نظر را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی، با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این رابطه، تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از لنج توقیفی ۷۲ هزارلیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال را کشف کنند.

کد مطلب 6949920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه