به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صفری مقدم در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بوموسی با تسلط اطلاعاتی بر آب های منطقه، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله یک لنج، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.

وی افزود: براساس این خبر بلافاصله واحدهای عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوزه استحفاظی اعزام و پس از جست و جو موفق شدند لنج مورد نظر را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی، با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این رابطه، تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از لنج توقیفی ۷۲ هزارلیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال را کشف کنند.