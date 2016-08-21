به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز ژاپن، سفارت ژاپن در تهران امروز از بازداشت کوتاه سفیر این کشور خبر داد.

سفارت ژاپن امروز اعلام کرد، «هیرویاسو کوبایاشی» (Hiroyasu Kobayashi) سفیر ژاپن در ایران ۲۸ آوریل مصادف با ۹ اردیبهشت ماه سال جاری به مدت کوتاهی بازداشت شده است.

بر اساس اعلام روزنامه تایمز ژاپن، سفارت ژاپن از اعلام اعتراض این کشور به وزارت خارجه ایران در این خصوص خبر داد.

سفارت ژاپن در این باره اعلام کرد، این رخ داد در غروب ۲۸ آوریل و به دنبال حضور وی به همراه همسرش در یک ضیافت محلی به وقوع پیوسته است.

سفارت ژاپن علیرغم اعلام اینکه در این میهمانی مشروبات الکلی مورد استفاده قرار گرفته است، علت این بازداشت کوتاه را نامشخص اعلام کرد!

گفتنی است، اعضای هیأت دیپلماتیکِ یک کشور بر اساس قوانین بین المللی ملزم به رعایت قوانین و مقررات داخلی کشورهای مقیم هستند.

در حالی سفارت ژاپن از نامشخص بودن این بازداشت کوتاه سخن گفته است که از ممنوع بودن استفاده از نوشیدنی های الکلی در جمهوری اسلامی نیز ابراز اطلاع کرده است!