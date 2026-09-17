هندیجان باید به دوران رونق گذشته خود بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران صیادی و تجاری در هندیجان که با حضور نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع‌های مربوط به لنج‌های صیادی و تجاری که مستقیماً با معیشت مردم این منطقه گره خورده است، به طور کامل بررسی شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

وی افزود: هدف اصلی این جلسه، ایجاد سازوکارهایی برای تقویت اقتصاد منطقه است. ما باید ضمن افزایش مشوق‌ها و رفع موانع پیش‌رو، از کسب‌ و کار و معیشت مردم حمایت کنیم تا شاهد افزایش تعداد لنج‌ها و شناورهای فعال در این منطقه باشیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: امیدواریم با اجرای تصمیمات اتخاذ شده، هندیجان بار دیگر رونق اقتصادی و تجاری خود را بازیابد و شرایط زیستی بهتری برای مردم این شهرستان فراهم شود.