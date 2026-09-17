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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

امسال هفته دفاع مقدسی متفاوت در خوزستان برگزار می‌شود

امسال هفته دفاع مقدسی متفاوت در خوزستان برگزار می‌شود

اهواز - معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: امسال هفته دفاع مقدس در استان به عنوان پایتخت ایثار و مقاومت، متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز پنجشنبه در پایان نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اظهار کرد: جلسه امروز با حضور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان و مدیران دستگاه‌های استان در رابطه با گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار شد و خوزستان به عنوان پایگاه دفاع مقدس، ایثار و شهادت، میزبانی این رویداد را بر عهده دارد.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه افزود: امسال هفته دفاع مقدس متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود چرا که دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با اقدامات مذبوحانه خود در امتداد اتفاقات سال‌های گذشته، ضرورت برگزاری پرشورتر و با نشاط‌تر این هفته را دوچندان کرده است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: هماهنگی‌های خوبی در این راستا صورت گرفت و مقرر شد فرمانداران، بخشداران و شهرداران در همه شهرستان‌ها فضایی را ایجاد کنند تا یاد و خاطره رشادت‌های رزمندگان دلیر اسلام، سپاه، ارتش، بسیج و مردمی که در خوزستان دست خالی در برابر رژیم تا دندان مسلح بعثی عراق مقاومت کردند، گرامی داشته شود.

نجاتی با بیان اینکه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از سی و یکم شهریور آغاز خواهد شد، بیان کرد: این برنامه‌ها به صورت منظم و طبق زمان‌بندی اعلام‌شده اجرا می‌شود و یکی از موضوعات مهم آن، سرکشی به خانواده معظم شهدا و دیدار با پیشکسوتان است.

وی ادامه داد: برنامه‌های متنوعی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن دوران به یادماندنی در خوزستان پیش‌بینی شده است تا نسل جدید که سرمایه‌ها و آینده‌سازان این مملکت هستند، با اندیشه و روحیه آن رزمندگان و دلیرمردان آشنا شوند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان تأکید کرد: همه دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باید با هماهنگی کامل، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه‌ها را در استان خوزستان فراهم کنند.

کد مطلب 6950150

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