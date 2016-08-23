۱۹۲ پروژه طی هفته دولت در شهرستان زنجان افتتاح می شود

مجید فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر به پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت در استان زنجان اشاره کردو افزود: طی این هفته ۲۵۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در سطح شهرستان زنجان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی ادامه داد: ۱۹۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۸۰ میلیارد تومان در هفته دولت در سطح شهرستان زنجان به بهره برداری می رسند و عملیات اجرایی ۵۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان آغاز می شود.

فرماندار زنجان گفت: همزمان با هفته دولت واحد تولیدی کاغذ و مقوای «راشا کاسپین» با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار و همچنین واحد تولیدی«کیا شیمی» با ۷۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری می رسند.

فرخی با بیان اینکه همزمان با هفته دولت طرح های چهار بانده کردن محور زنجان به میانه، زنجان به بیجار و زنجان به دندی و زنجان به تهران به بهره برداری می رسند، تاکید کرد: شرکت سیم و کابل نور زنجان با ۶۳ میلیارد ریال اعتبار و در بخش آب نیز پروژه آب‌رسانی به چهار شهر زنجان با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار زنجان با بیان اینکه همزمان با هفته دولت بهره برداری از ساختمان جدید ایستگاه راه آهن زنجان با اعتباری ۹۵ میلیارد ریال بهره برداری می شود، افزود: همچنین در این هفته عملیات اجرایی دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین به طول ۱۸۶ کیلومتر و در چهار فاز با اعتباری بالغ بر ۴۶۶ میلیارد تومان آغاز می شود.