علی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، اقدامات گسترده‌ای در حوزه حفاظت از حیات وحش، مقابله با تخلفات محیط‌زیستی و تجهیز یگان حفاظت انجام شده است.

وی افزود: در این مدت ۵۲۰ نفر متخلف دستگیر شدند و ۲۲۸ رأس حیوان وحشی از جمله بز، آهو، جبیر و گورخر از متخلفان کشف شد که ۴۷ رأس از این حیوانات به صورت زنده کشف شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۱۸۵ قطعه پرنده زنده از متخلفان کشف شد و مأموران یگان حفاظت محیط زیست ۱۷ قبضه سلاح غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

خانی ادامه داد: ۷۵ قبضه سلاح مجاز که از آن‌ها استفاده غیرمجاز شده بود نیز شناسایی و ۹۲۵ عدد ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی محیط زیست گفت: در این مدت چهار هزار نفر در قالب طرح «یک ساعت با محیط‌بان» شامل دانش‌آموزان و نیروهای نظامی و انتظامی آموزش‌های محیط‌زیستی دریافت کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از تجهیز محیط‌بانان به دوربین‌های نوین پایش خبر داد و افزود: خرید دو دستگاه خودروی تویوتا برای یگان حفاظت و رشد و توسعه ۳۵ درصدی شبکه ارتباطی (بی‌سیم) از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

خانی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از طبیعت تنها بر عهده دستگاه‌های متولی نیست و مشارکت مردم نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی و حیات وحش دارد.