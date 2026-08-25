به گزارش خبرنگار مهر، آرشیدا گودرزی، دانشآموز دبیرستان فرزانگان الیگودرز و برگزیده کشوری کارسوق فراگیر ملی نجوم سمپاد، در جمع پژوهشگران مقالهای علمی قرار گرفت که در ژورنال معتبر و Q۱ انجمن نجوم اقیانوس آرام (PASP) پذیرفته شده است.
بررسی ۲۷ سامانه دوتایی تماسی
مقاله علمی با عنوان «Detailed TESS-Based Light Curve Modeling and Fundamental Parameter Estimation of 27 W UMa-Type Contact Binaries» با نام آرشیدا گودرزی در جمع پژوهشگران، به بررسی و مدلسازی منحنی نوری ۲۷ سامانه دوتایی تماسی از نوع W UMa پرداخته است.
این پژوهش با استفاده از دادههای تلسکوپ فضایی TESS ناسا، پارامترهای بنیادی این سامانههای ستارهای از جمله دما، جرم، شعاع، درخشندگی، نسبت جرم و ویژگیهای مداری را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی پدیدههایی از جمله اثر اُکانل نیز از دیگر بخشهای این مطالعه علمی عنوان شده است.
حضور این دانشآموز الیگودرزی در جمع پژوهشگران یک مقاله علمی در سطح بینالمللی، نشاندهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانشآموزان استعدادهای درخشان و جایگاه فعالیتهای پژوهشی در میان دانشآموزان سمپاد شهرستان الیگودرز و استان لرستان است.
این دستاورد علمی حاصل علاقهمندی و تلاش آرشیدا گودرزی در حوزه نجوم و پژوهش است و نام یک دانشآموز لرستانی را در کنار پژوهشگران یک نشریه معتبر علمی بینالمللی قرار داده است.
نظر شما