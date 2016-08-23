به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتابسرای تندیس این هفته علاوه‌بر ترجمه کتاب جدید مجموعه هری پاتر، دو کتاب جدید داستانی را وارد بازار نشر کرده است.

کتاب اول، چهارمین عنوان از مجموعه «گمشدگان» است. این کتاب که «شکاف زمان» نام دارد، به قلم مارگارت پیترسون هدیکس نوشته شده و پروین جلوه نژاد آن را ترجمه کرده است.

خلاصه داستان این کتاب ۲۸۸ صفحه ای، به این ترتیب است که پس از حوادث وحشتناکی که در سال ۱۶۰۰ پیش آمد، یونا و کاترین به سختی به هوش آمدند و خود را در سال ۱۶۱۱، لحظاتی پیش از شورش، در کشتی دیسکاوری هنری هودسون، در آب‌های یخ‌زده خلیج جیمز پیدا کردند.

آن‌ها که تلاش می‌کنند از آب‌های یخ‌زده و شرایط بی‌رحم جان سالم به در برند، متوجه نکته‌ای می‌شوند؛ می‌دانند باید معمای سال ۱۶۱۱ و گذرگاه هودسون را حل کنند. اگر شکست بخورند، زمان واقعی خودشان را از دست می‌دهند. اما با وجود آن تیرهای سر به فلک کشیده، آیا می‌توانند زمان را نجات دهند، پیش از آن که در تاریخ جدیدی جایگزین گذشته واقعی شود؟...

کتاب دیگر هم «راه سخت» عنوان دیگری از کتاب های معمایی جک ریچر است که پیش تر هم چند عنوان از آن‌ها با ترجمه محمد عباس آبادی توسط این ناشر به چاپ رسیده است. این کتاب‌ها به قلم لی چایلد نوشته می شود که فیلم سینمایی «یک شلیک» با بازی تام کروز، از یکی از رمان های این مجموعه او، اقتباس شده است.

«قتلگاه»، «تا پای مرگ»، «قلاب»، «آخرین مهمان»، «اکو در آتش»، «سوء قصد»، «وسوسه انتقام» و «یک شلیک» ۸ کتابی هستند که پیش از این با ترجمه عباس آبادی از این مجموعه به چاپ رسیده اند.

«راه سخت» دهمین کتاب از مجموعه داستان‌های جک ریچر است که در سال ۲۰۰۶ به چاپ رسیده است. داستان این کتاب، با حضور ریچر در نیویورک آغاز می‌شود. رئیس یک شرکت نظامی خصوصی در ازای پرداخت یک میلیون دلار از ریچر می‌خواهد همسر و فرزندش را که ظاهراً گروگان گرفته شده‌اند نجات دهد. ریچر در طول تحقیقاتش به موارد مشکوکی برمی‌خورد و می فهمد آن‌چه او می‌داند همه‌ داستان نیست. او در میانه‌ راه تصمیم دشواری می‌گیرد، به نقطه‌ی شروع بازمی‌گردد و این بار «راه سخت» را انتخاب می‌کند.

این کتاب هم با ۵۴۴ صفحه، این هفته وارد بازار نشر شد.