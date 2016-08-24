به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخ ویسی، مسئول ستاد اقامه نماز معاونت قرآن و عترت در گفتگویی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از فعالان نماز معاونت قرآن و عترت گفت: این مراسم صبح سه شنبه ٢ شهریورماه با حضور حجت الاسلام محمدرضا حشمتی در این معاونت برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم خاطرنشان کرد: این مراسم به مناسبت روز جهانی مساجد که مصادف با ٢١ اوت و به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی می باشد در راستای تجلیل از فعالان حوزه نماز برگزار شد.

شیخ ویسی با بیان اینکه تقدیر از فعالان حوزه نماز در سطح کارکنان معاونت قرآن و عترت و در سطح موسسات و فعالان قرآنی و فرهنگی برگزار خواهد شد، اظهار کرد: فعالان حوزه نماز سال ٩٤ در مراسم امروز تجلیل شدند و امیدواریم تقدیر از موسسات و فعالان حوزه نماز سال جاری نیمه دوم امسال به صورت ملی برگزار شود.

مسئول ستاد اقامه نماز معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد تصریح کرد: در مراسم امروز ١٤ نفر از سخنرانان، ائمه جماعات، قاریان و حافظان و مداحانی که در امر برگزاری نماز در معاونت قرآن و عترت ایفای نقش کرده بودند، تجلیل شدند.

وی تصریح کرد: در مراسم امروز از سه امام جماعت و سخنران، هفت نفر قاری و مداح و موذن و ٤ نفر از نیروهای خدماتی و پشتیبانی با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تقدیر به عمل آمد.