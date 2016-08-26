۷ توصیه برای داشتن طول عمر زیاد و زندگی سالم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ری شیلینگ، استاد دانشگاه توبینگن آلمان، عنوان می کند که رعایت شماری از عادات سالم در زندگی که بارها در رسانه ها به آنها اشاره می شود می تواند به طول عمر بیش از ۱۰۰ سال بیانجامد. توصیه های این پزشک آلمانی به شرح زیر است:

۱. حتی اگر احساس خستگی می کنید تحرک روزانه تان را داشته باشید. باید ذهن تان را پرتحرک و فعال نگه دارید. بخشی از آن می تواند با انجام ورزش منظم روزانه برای حفظ تحرک ماهیچه ها و پیشگیری از اُفت آنها در اینده حاصل شود.

۲. از رژیم غذایی مدیترانه ای یا رژیم غذایی اوکیناوای پیروی کنید. این رژیم های غذایی حاوی میزان گوشت کمتر و مقدار بالای سبزیجات و فیبر هستند. این رژیم های غذایی کلسترول شما را پایین نگه می دارند، عروق تان مسدود نمی شوند، متابولیسم تان تحت کنترل است و مانع ار ابتلا به دیابت می شوند. اگر چاق نیستید و دیابت ندارید، سال ها و دهه ها از سلامت خوب سیستم قلبی-عروقی برخوردار خواهید بود.

۳. هر روز دندان هایتان را مسواک کرده و از نخ دندان استفاده کنید. بدین ترتیب باکتری های موجود در دهان تان را کنترل کرده و از نفوذ آنها در خون تان که بر عروق قلب تان تاثیر می گذارد جلوگیری می کند. مطالعات نشان داده اند که حتی سلامت دهان از حملات قلبی هم جلوگیری می کند.

۴. اگر زخم و جراحت پوستی یا هر چیز غیرعادی در پوست تان مشاهده کردید، حتما به پزشک مراجعه نمایید. درمان اولیه سرطان همواره اسان تر از زمانی است که تشدید شده باشد.

۵. سیگار کشیدن، مصرف الکل و استعمال تفریحی مواد مخدر را کنار بگذارید. سیگار کشیدن موجب حمله قلبی، سکته و سرطان می شود. مصرف تفریحی مواد مخدر با وضعیت شیمیایی بدن تداخل پیدا کرده و دارای عوارض جانبی است. برای حفظ سلامت کبدتان هم الکل مصرف نکنید.

۶. از چاقی پرهیز کنید که با سندروم متابولیک و دیابت مرتبط است. شاخص توده بدنی ایده آل شما باید بین ۲۱ تا ۲۲ باشد. با پیروی از رژیم غذایی که در بالا گفته شد و کاهش غذاهای شیرین و نشاسته ای می توانید مانع از چاقی شوید.

۷. خواب منظم داشته باشید، به زندگی خوش بین باشید و روابط اجتماعی خوبی داشته باشید تا سیستم ایمنی بدن تان قوی بماند و حالت تعادل هورمون هایتان حفظ شود. بدین ترتیب سلامت احساسی و فیزیکی شما حفظ خواهد شد.