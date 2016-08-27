حیرت کوهنوردان دنیا از اعجاز «ساوالان»/امکانات زیرساختی کافی نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سبلان با ارتفاع چهار هزار و ۸۱۱ متر به عقاب بال گشوده شهر اردبیل شهرت دارد. کوهی که در گستره دامنه خود از یک سو اردبیل و از سوی دیگر مشگین شهر را در آغوش گرفته و بعد از علم کوه و دماوند به عنوان سومین قله بلند ایران شناخته می‌شود.

اعجاز این کوه از نامش پیدا است آنچنان که «ساو» به معنی وحی و «آلان» به معنی گیرنده کوه سبلان را به اسرار پنهانی که هنوز رمزگشایی نشده هدایت می‌کند.

این کوه جزو نادر قله‌های جهان است که در بام خود دریاچه دارد درعین‌حال در طول مسیر خود اعجازهای کم‌نظیری از جمله سنگ قارتال که به شکل عقاب است را چشم‌نواز کوهنوردان می سازد.

در این میان طی دو روز گذشته کوهنوردان هشت کشور دنیا به مشگین شهر سفر کرده‌اند تا امروز اقدام به فتح سبلان کنند.

به گفته رئیس هیئت کوهنوردی استان اردبیل بعدازاین که در سال گذشته صعود کوهنوردان کشورهای خارجی به دماوند با موفقیت انجام شد، اردبیل میزبانی صعود سراسری کوهنوردان جهان را پذیرفت تا فرصتی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری این استان فراهم شود.

غلامرضا حمید خلق در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به مدت دو روز است که ۲۵ کوهنورد از هشت کشور دنیا در مشگین شهر دوره‌های آموزشی و کارگاه یخچال نوردی را سپری می‌کنند.

وی افزود: به همراه اعضای تیم ملی کوهنوردی که شامل ۸۰ نفر است بیش از ۱۰۰ کوهنورد با جاذبه‌های طبیعی کوه سبلان آشنا می‌شوند.

رئیس هیئت کوهنوردی استان تأکید کرد: آموزش یخ نوردی با استقبال قابل‌توجه در یخچال شمالی سبلان همراه شد و از فردا نیز صعود از مسیر یخچال شمالی انجام می‌شود.

حمید خلق با تأکید به اینکه هیئت کوهنوردی میزبان این گروه است، اضافه کرد: به لحاظ امکانات تدارکاتی با کمبود مواجه هستیم؛ بطوریکه ضروری‌ترین نیازمندی‌ها از سوی خود هیئت تأمین شده است.

ظرفیت ورزشی و گردشگری سبلان مغفول مانده است

درعین‌حال یکی از کوهنوردان استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دو روز گذشته کوهنوردان از طبیعت سبلان به وجد آمده‌اند، تصریح کرد: متأسفانه سبلان و رفیت های ورزشی و گردشگری و طبیعی آن مغفول مانده است.

شهریار سلجوقی متذکر شد: کوهنوردان حاضر در این صعود بویژه کوهنوردان و نمایندگان هند و آذبایجان در مقایسه با جاذبه‌های کوهنوردی که پیش از این دیده‌اند سبلان را یکی از اعجازهای کم‌نظیر می‌دانند و این در حالی است که در خود اردبیل مردم ساکن شناخت کافی از کوه ندارند.

عضو تیم ملی کوهنوردی ایران تأکید کرد: لازم است تبلیغ و معرفی این کوه افزایش یابد درعین‌حال امکانات موجود در پناهگاه‌ها ارتقا یابد تا گروه‌های دیگر نیز به سبلان سفر کنند.

کوهنوردان کشورهای ایسلند، انگلیس، هلند، آفریقا، هند، آذربایجان و اتریش در این سفر پنج‌روزه قرار است جاذبه‌های گردشگری اردبیل را معرفی کنند.

در این میان توجه به نظرات آن ها و استانداردسازی امکانات فرصت مطلوبی است که اخیراً مسئولان استانی به آن تأکید داشته‌اند. اینکه بتوان با استقرار تیم‌های ورزشی ملی و بین‌المللی زیرساخت‌ها را به استاندارد رساند.

از سوی دیگر کارشناسان این سفر را فرصت مطلوبی می‌دانند که ثبت جهانی کوه سبلان از سوی مسئولان پیگیری شود.