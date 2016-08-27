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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

مدیرعامل شرکت سینمایی نور تابان:

تکذیب همکاری با شبکه جم/ شکایتی را آماده کرده‌ایم

تکذیب همکاری با شبکه جم/ شکایتی را آماده کرده‌ایم

محمدرضا صابری اعلام کرد که این شرکت هیچ‌گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای ندارد و به هیچ عنوان سفارش پخش تیزر فیلم‌های سینمایی را به این شبکه‌ها ارائه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صابری مدیرعامل شرکت سینمایی نور تابان درباره پخش تیزرهای سینمایی از شبکه جم گفت: بعد از آنکه مطلع شدیم تیزر فیلم سینمایی «دختر» از برخی شبکه‌های ماهواره ای همچون جم پخش می‌شود به تهیه‌کننده محترم فیلم اعلام و تاکید کردیم که این مساله مغایر سیاست‌های شرکت سینمایی نور تابان است و خواستار جلوگیری از پخش تیزرها شدیم و رضا میرکریمی تهیه‌کننده فیلم نیز با اعلام اینکه وی نیز سفارشی برای پخش آگهی‌ها از شبکه جم نداده است با مواضع شرکت اعلام موافقت کرد.

وی افزود: این شرکت هیچ‌گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای ندارد و به هیچ عنوان سفارش پخش تیزر فیلم‌های سینمایی را به این شبکه‌ها ارائه نکرده است.

صابری اظهار کرد: همچنین مراتب به صورت رسمی به سازمان سینمایی و جناب آقای محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر امور سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی اعلام شد و مخالفت خود را با این مساله اعلام کردیم.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «محمد رسول الله(ص)» و فیلم «نفس» عنوان کرد: امور حقوقی شرکت سینمایی نور تابان به صورت جدی پیگیر مساله پخش غیر قانونی تیزرهای فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های جم و سایر شبکه‌های ماهواره‌ای است و در این زمینه شکایتی آماده شده و در دست پیگیری است.

صابری در پایان بیان کرد: سیاست‌های سینمایی شرکت نور تابان منطبق با قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است و ما تبعیت از این قوانین را برای خود اصل می‌دانیم و تخلف آن را مغایر با اخلاق حرفه‌ای و جایگاه و شان خود و شرکت سینمایی نور تابان می دانیم.

کد مطلب 3753512
عطیه موذن

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