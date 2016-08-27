به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صابری مدیرعامل شرکت سینمایی نور تابان درباره پخش تیزرهای سینمایی از شبکه جم گفت: بعد از آنکه مطلع شدیم تیزر فیلم سینمایی «دختر» از برخی شبکه‌های ماهواره ای همچون جم پخش می‌شود به تهیه‌کننده محترم فیلم اعلام و تاکید کردیم که این مساله مغایر سیاست‌های شرکت سینمایی نور تابان است و خواستار جلوگیری از پخش تیزرها شدیم و رضا میرکریمی تهیه‌کننده فیلم نیز با اعلام اینکه وی نیز سفارشی برای پخش آگهی‌ها از شبکه جم نداده است با مواضع شرکت اعلام موافقت کرد.

وی افزود: این شرکت هیچ‌گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای ندارد و به هیچ عنوان سفارش پخش تیزر فیلم‌های سینمایی را به این شبکه‌ها ارائه نکرده است.

صابری اظهار کرد: همچنین مراتب به صورت رسمی به سازمان سینمایی و جناب آقای محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر امور سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی اعلام شد و مخالفت خود را با این مساله اعلام کردیم.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «محمد رسول الله(ص)» و فیلم «نفس» عنوان کرد: امور حقوقی شرکت سینمایی نور تابان به صورت جدی پیگیر مساله پخش غیر قانونی تیزرهای فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های جم و سایر شبکه‌های ماهواره‌ای است و در این زمینه شکایتی آماده شده و در دست پیگیری است.

صابری در پایان بیان کرد: سیاست‌های سینمایی شرکت نور تابان منطبق با قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است و ما تبعیت از این قوانین را برای خود اصل می‌دانیم و تخلف آن را مغایر با اخلاق حرفه‌ای و جایگاه و شان خود و شرکت سینمایی نور تابان می دانیم.