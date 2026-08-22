زنبورداری عشایری ظرفیتی برای توسعه اشتغال و اقتصاد خانوارهاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی سبزیچی عصر شنبه به مناسبت ۳۱ مرداد، روز ملی عسل، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: زنبورداری یکی از فعالیت‌های ارزشمند در مناطق عشایری است که با تکیه بر دانش بومی، ظرفیت‌های طبیعی و پوشش گیاهی غنی مناطق ییلاقی، محصولی باکیفیت و دارای ارزش اقتصادی تولید می‌کند.

وی افزود: تنوع پوشش گیاهی در مناطق ییلاقی آذربایجان شرقی ظرفیت مناسبی برای توسعه زنبورداری و تولید عسل باکیفیت فراهم کرده است و حمایت از زنبورداران عشایری می‌تواند به تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش درآمد خانوارهای عشایری منجر شود.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی ادامه داد: توسعه زنبورداری در مناطق عشایری علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، زمینه بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های طبیعی مراتع و منابع گیاهی را فراهم می‌کند.

سبزیچی با تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی جامعه عشایری گفت: آموزش و توانمندسازی زنبورداران، حمایت از تولید، توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و فراهم کردن زمینه معرفی و عرضه مستقیم محصولات عشایری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت زنجیره تولید و عرضه عسل و حمایت از زنبورداران عشایری می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر این محصول در بازارهای مصرف را فراهم کرده و به پایداری اقتصادی خانوارهای عشایری کمک کند.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با تبریک روز ملی عسل به زنبورداران و تولیدکنندگان این محصول، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های زنبورداری در مناطق عشایری و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.