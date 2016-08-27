حاصل ۱۸ماه مبارزات حقوقی، به رسمیت شناختن انرژی هسته ای ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام انصاری شنبه شب در همایش ارمغان عدالت که با حضور مسئولین و مردم استان قزوین در دانشگاه تربیت فرهنگیان قزوین برگزار شد اظهار داشت: با اعتماد و تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری دولت برنامه های خود را تنظیم کرد و گام به گام به سمت جلو حرکت کرد تا این که با گذشت کمتر از ۳ سال به بخش زیادی از اهداف خود دست پیدا کردیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تحریم ها اگرچه ملت را به زانو در نیاورده بود اما میسر حرکت را دشوار کرده بود و تا جایی که در نخستین روزهای تحویل ریاست جمهوری ذخیره گندم در کشور تنها به ۱۸ روز رسیده بود و برخی از استان ها فقط برای ۳ روز آینده ذخیره گندم داشتیم.

حجت الاسلام انصاری با اشاره به فداکاری تیم مذاکره کننده ایرانی ابراز داشت: ۱۸ ماه مبارزه این دولت مردان سبب شد تا ملت ایران بتواند در ۱۸ ماه مبارزه حقوقی، منطقی بر حریف خود چیره شود.

وی فرمانده مذاکرات و مبارزات هسته ای را مقام معظم رهبری دانست و خاطر نشان کرد: ان هایی که منتظر بودند همانند لیبی تمامی پیچ و مهره های تجهیزات هسته ای ما را نابود کنند اکنون می بینند که ما رسما به باشگاه انرژی هسته ای صلح آمیز جهان پیوسته ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در حال حاضر تمام حقوق مردم ایران احیا شده است و تمامی تحریم ها نیز برداشته شد از این رو توسعه مبادلات ارزی کشور و انتقال ۷ میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران از برآیند های فوری مذاکرات برای ایران و ایرانی است.

حجت الاسلام انصاری بیان کرد: نه تنها پول های بلوکه شده را پس گرفتیم بلکه سود پول را نیز از بانک های آمریکایی دریافت کرده و به حساب خزانه ملت ایران واریز کرده ایم.

وی گفت: بیش از ۹۲ هیئت عالی رتبه خارجی از سران کشورهای مختلف که در طول دوران تاریخ به ایران سفر نکرده بودند به ایران سفر کردند و ۶۲ تفاهم نامه نیز منعقد شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات امروز حاکم بر کشور ابراز داشت: در حال حاضر اشتغال مهم ترین مسئله در کشور است و دولت در این مسیر برنامه های حمایتی ازتولید کنندگان و اشتغالزایی ایجاد کرده است.

حجت الاسلام انصاری بیان کرد: اگرچه کشور در دولت قبل با مشکلات فراوانی مواجه بود اما به نظر بنده اقتصاد محکم و قوی اقتصادی است که با تحریم به تورم ۴۰ درصدی نرسیم.

وی از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور بیان کرد: اگر نبود تدبیر و مدیریت درست دولتی که از درآمد ۸۰ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار رسید تورم خطرناک ۴۰ درصدی را به ۸ برساند و رشد اقتصادی نزدیک به ۱۲ درصد را در جامعه ایجاد کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: ما برای دفاع از ملت به جای پرخاش و حرف بی حساب زدن، آرام اما مطمئن وارد کار شدیم و امسال بعد از ۱۲ سال درتولید گندم به خود کفایی رسیدیم. و این شرایط در کشوری ایجاد شده است که در سال ۹۲ برخی از استان ها فقط برای ۳ روز ذخیره گندم داشتند.

حجت الاسلام انصاری افزود: ما در حال حاضر ذخیره مورد نیاز ۲ سال گندم را در کشور داریم.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر تولید شکر در کشور گفت: این دولت توانسته است در ایجاد امنیت غذایی و تولید سالم به جایی برسد که فقط ۱۰ درصد از سفره غذایی مردم وارداتی است و کشور از تولیدات داخلی تغذیه می شوئد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تشریح کرد: این امنیت حاصل همکاری نیروهای امنیتی، رهبری درست مقام معظم رهبری و تامین لجستیک امنیت است.

حجت الاسلام انصاری اظهار داشت: تامین هزینه حفظ، توسعه و گسترش امنیت در کشور کار ساده ای نیست که دولت به سختی ولی استوار در حال تامین آن است تا مردم مطمئن از خواب بلند شوند و حتی در داخل شاهد درگیری قوه های مجریه و مقننه در سطح سران نباشند.

وی بیان کرد: هیچ دفاعی بهتر از اقدام و عمل نیست، از این رو اگر هر چقدر سخن وری صورت گیرد ولی برای اشتغال، هنر، سیاست و اقتصاد فکری نشود نمی توان در دل مردم جای پیدا کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تشکر از نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران ارشد کشوری بیان کرد: آثار برجام روز به روز بیشتر در جامعه نمایان خواهد شد و به عنوان نماینده حقوقی این مردم پیگیر مطالبات مردمی هستیم.

حجت الاسلام انصاری با بیان این که تعداد بسیار زیادی از دولت مردان با حقوق های معمولی در حال خدمت رسانی هستند توضیح داد: اگرچه تعداد متخلفین بسیار کمتر از دولتمردان با شرافت است اما با جدیت و با دستور اقای رئیس جمهور با جدیت پیگیر مسئله بودیم.