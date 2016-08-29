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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۸

شکایت خانواده «امام موسی صدر» از پسر «معمر قذافی»

شکایت خانواده «امام موسی صدر» از پسر «معمر قذافی»

خانواده امام موسی صدر از «هانیبال قذافی» پسر دیکتاتور سابق لیبی به جرم دست داشتن در ربایش امام موسی صدر شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، خانواده «امام موسی صدر» شکایتی را به دادستانی کل دادگاه تجدیدنظر لبنان علیه پسر دیکتاتور سابق لیبی ارائه داده اند.

بر اساس این گزارش خانواده امام موسی صدر شکایتی را علیه «هانیبال قذافی» پسر معمر قذافی به جرم دست داشتن در ربایش امام موسی صدر و ۲ دوستش به دادستانی کل دادگاه تجدیدنظر لبنان ارائه داده‌اند.

خانواده امام موسی صدر در آذر ۹۴ نیز در پی بازداشت هانیبال قذافی توسط نیروهای امنیتی لبنان از وی نزد دستگاه قضایی کشورشان شکایت کرده بودند.

جمعه هفته آینده (۲ سپتامبر) نیز زمان بازجویی از قذافی تعیین شده است و خانواده امام موسی صدر چندین سند را ارائه داده‌اند که نشان از دست داشتن «هانیبال قذافی» در ربایش امام موسی صدر دارد.

مخصوصا اینکه وی در سیستم امنیتی معمر قذافی نفوذ بالایی داشته و هنوز هم گروههایی را تحت کنترل دارد.

کد مطلب 3755823

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