مشکلات ساختاری مانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه افتتاح ۱۱۴ پروژه شهرداری قم که غروب دوشنبه به مناسبت هفته دولت در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهرهگیری از سرمایهگذار در اتمام پروژههای نیمه تمام، ابراز کرد: به لحاظ ساخت و تفکر در کشور موانعی در مسیر سرمایهگذاری وجود دارد که حل کردن این موانع و مشکلات زمان زیادی نیاز دارد.
وی ادامه داد: ابتدا باید بپذیریم اگر میخواهیم پیشرفت و توسعهای صورت بگیرد باید بخش خصوصی هم وارد میدان شوند و با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید.
استاندار قم به لزوم اصلاح فرهنگ استفاده از بخش خصوصی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تا این مشکلات حل شود زمان زیادی لازم است و تا آن موقع چارهای نداریم جز اینکه خودمان وارد عرصه شده و هر چه میتوانیم برای خصوصیسازی اقتصاد تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه تغییر فرهنگ در حوزه اقتصاد باید از مدیران آغاز شود، افزود: در زمینه اقتصاد مقاومتی هم نیاز به تغییر نگاه در تمام اقشار جامعه داریم تا جایی که همه مردم قدم برداشتن در این مسیر را وظیفه ملی خود بدانند.
صادقی به وجود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور اشاره کرد و گفت: اقدام خوبی از سوی دولت در زمینه اعمال ماده ۲۷ برای واگذاری این پروژهها به بخش خصوصی انجام شده اما تحقق آن در عمل نیاز به تلاش مدیران دارد.
وی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی شهر قم در مراحل نهایی خود قرار دارد اظهار داشت: این طرح نقشه راه توسعه استان را مشخص میکند.
استاندار قم به احداث قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان اشاره کرد و گفت: باید اقدامات درون شهر قم برای ریل پایه کردن شهر همگام با احداث این خط راه آهن پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه این قطار از زیر زمین عبور میکند تا سیمای شهری را با مشکل روبهرو نکند، اضافه کرد: ایستگاه مرکزی قطار شهر قم هم باید بر اساس این طرح شکل بگیرد.
صادقی به مذاکراتش با پیمانکار متروی قم هم اشاره کرد و افزود: در نظر داریم پس از اتمام حفاری خط A حفاری خط B را آغاز کنیم.
وی با اشاره به اینکه شهر قم باید بر اساس شأن ام القری بودنش ساخته شود، گفت: چیدمان و توسعه شهر باید با اهداف و آرمانهای آن هماهنگ باشد.
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