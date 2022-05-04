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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۰۱

مدیرکل هواشناسی اردبیل:

تشدید ناپایداری هوا در اردبیل/بارش تگرگ و رگبار باران در راه است

تشدید ناپایداری هوا در اردبیل/بارش تگرگ و رگبار باران در راه است

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: احتمال تشدید ناپایداری هوا تا اواسط هفته آینده در برخی نقاط استان اردبیل وجود دارد که صاعقه و بارش تگرگ نیز دور از انتظار نخواهد بود.

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی ناپایداری‌های جوی تا اواسط هفته آینده در سطح استان اردبیل تداوم خواهد داشت و در برخی نقاط استان نیز احتمال تشدید شدت ناپایداری‌ها در برخی نقاط استان اردبیل وجود دارد که اصابت صاعقه و بارش تگرگ دور از انتظار نخواهد بود..

وی با بیان اینکه در بیشتر ساعات آسمان نیمه ابری توأم با وزش باد پیش بینی می‌شود، گفت: در پاره‌ای از اوقات به ویژه ساعات ظهر و عصر شاهد وزش تند بادهای لحظه‌ای و رگبار باران و رعد و برق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: در برخی نقاط مستعد استان احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی وجود دارد، لذا به هم استانی‌های توصیه می‌شود هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۲ استان اردبیل را مورد توجه قرار دهند.

محمدی تصریح کرد: امروز و فردا دمای هوا به صورت نسبی روندی افزایشی خواهد داشت و همچنین از روز جمعه با نفوذ جریانات مرطوب خزری، ضمن کاهش دما بر میزان ابرناکی و رخداد مه در غالب مناطق افزوده شده و سرعت وزش باد در نواحی شمالی استان قابل ملاحظه خواهد بود.

کد مطلب 5482151

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