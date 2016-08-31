محمدرضا درخشانمهر در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از زیست گاه های اصلی یوزپلنگ ایرانی است و در این استان پناهگاه حیات وحش دربند مهمترین مکانی است که یوزها در آن مشاهده شده اند.

وی افزود: تعداد یوزها در این پناه گاه مطلوب است و اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از یوزهای موجود در این منطقه انجام می شود.

درخشانمهر ادامه داد: با برگزاری کارگاه ها برای جوامع محلی و آگاهی بخشی به مردم امروز شاهد ارتقاء وضعیت یوزها در راور هستیم و به همین دلیل وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است.

وی خشکسالی را مهمترین چالش حیات یوزها در استان کرمان دانست و افزود: با این وجود بیشترین میزان تنوع ژنتیکی یوزپلنگ در کرمان و در این پناه گاه مشاهده می شود.

وی خواستار حمایت دستگاه های مختلف و به خصوص انجمن یوز از این پناه گاه شد و گفت: به دلیل عدم همکاری موفق به مستند سازی تصویری حضور یوزها در سال های اخیر نشده ایم.

وی مداخلات انسانی و خشکسالی را مهمترین مشکل برای حیات یوزها در دربند دانست.