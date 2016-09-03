نامزدهای هشتمین جشن فیلم مستند اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جشن فیلم مستند دوشنبه ۱۵ شهریور ماه برگزار می شود و نامزدهای این جشن در سه بخش مستند کوتاه، مستند نیمه بلند و مستند بلند به شرح زیر است:

مستند کوتاه

بهترین کارگردانی: «اوسیا» علیرضا دهقان، «برد» حمید جعفری، «قارلی داملار» (بامهای برفی) هایده مرادی

بهترین تهیه کنندگی: «اوسیا» علیرضا دهقان، «برد» حمید جعفری و فاطمه فروزان اعلاء، «قارلی داملار» (بامهای برفی) انجمن سینمای جوانان ایران

مستند نیمه بلند

بهترین کارگردانی: «آن دو» ماجد نیسی، «تنهاوش» فتح الله امیری، «زندگی در خورموسی» حجت طاهری، «مانکن های قلعه حسن خان» سام کلانتری، «محاکمه» احسان عمادی



بهترین تهیه کنندگی: «بی شناسنامه ها» فرهاد ورهرام، «تنهاوش» فتح الله امیری، «زندگی در خورموسی» عبدالخالق طاهری، «مانکن های قلعه حسن خان» سام کلانتری، «محاکمه» حسام اسلامی



مستند بلند

بهترین کارگردانی: «آهستگی» یاسر خیر، «بزم رزم» سید وحید حسینی، «خوان بی خان» هادی معصوم دوست، «فصل هرس» لقمان خالدی، «صحنه هایی از یک طلاق» شیرین برق نورد و محمدرضا جهان پناه



بهترین تهیه کنندگی: «آهستگی» یاسر خیر، «بزم رزم» مهدی همایون فر، «خوان بی خان» محسن استاد علی و نسرین عبدی، «فصل هرس» مهدی شاه محمدی، «صحنه هایی از یک طلاق» شیرین برق نورد و محمدرضا جهان پناه



بهترین پژوهش فیلم مستند: «اوسیا» علیرضا دهقان، «بزم رزم» سید وحید حسینی، «بی شناسنامه ها» فرهاد ورهرام، «تنهاوش» محمد صادق فرهادی نیا، «زندگی در خورموسی» حجت طاهری، «محاکمه» حسام اسلامی و احسان عمادی



بهترین فیلمبرداری: «اوسیا» بهروز بادروج، «برد» ارسطو مداحی گیوی، «زندگی در خور موسی» عبد الخالق طاهری و حجت طاهری، «قارلی داملار» عبدالله شکری، «مانکن های قلعه حسن خان» رضا تیموری، «ویلکیج» عبدالله شکری



بهترین تدوین: «برد» اسماعیل منصف، «بزم رزم» محدثه گلچین عارفی، «خوان بی خوان» هادی معصوم دوست ، «مانکن های قلعه حسن خان» روزبه فرازمند، «محاکمه» رضا سورانی



بهترین موسیقی: «بازگرد» امیر بکان، «بی شناسنامه ها» محمدرضا علیقلی، «تنهاوش» بابک میرزاخانی، «زنی که نام ندارد» مهرداد نصرتی، «مجتبی» کیوان کیارس



بهترین صدابرداری: «آهستگی» حسن شبانکاره، «زندگی در خور موسی» آرش عسکری و حجت طاهری، «خوان بی خوان» شهاب حمیدی، «ویلکیج» امین صبور، «اوسیا» محمد صالحی



بهترین صداگذاری: «مانکنهای قلعه حسن خان» انسیه ملکی، «زنی که نام ندارد» آرش اسحاقی، «خوان بی خان» مهرشاد ملکوتی، «آهستگی» حسن شبانکاره، «زندگی در خور موسی» حجت طاهری

هشتمین جشن فیلم مستند هجدهمین جشن سینمای ایران روز دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۲۰:۰۰ با اجرای سونیا پوریامین در کاخ نیاوران برگزار می شود.