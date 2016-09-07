دلایل موافقت کمیسیون قضائی با الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به درخواست وزارت دفاع برای اصلاح لایحه‌ «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» گفت: این لایحه با حضور مسئولان وزارت اطلاعات و وزارت کشور و نظر موافق آنها به تصویب رسید و مسئولان وزارت دفاع برای اعلام نظرشان در کمیسیون قضائی حضور نیافتند.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس ادامه داد: این لایحه تاکید دارد که کودکان و نوجوانان به اجبار در منازعات مسلحانه حضور نیابند در ۸ سال دفاع مقدس هم فرماندهان و امام(ره) اجازه حضور کودکان و نوجوانان را در جنگ نمی دادند و برخی نوجوانان با تغییر شناسنامه هایشان در جنگ حضور می یافتند.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت: بسیج مستضعفان نیز که کودکان و نوجوانان عضو آن هستند سازمانی فرهنگی، ضد بحران و پشتوانه نظام است که کسی به اجبار عضو این سازمان نمی شود بلکه عضویت دراین سازمان اختیاری است.

به گزارش مهر، لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در باره به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه که در جلسه ۱۶ خرداد ۹۵ هیئت وزیران تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شده بود در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۹۵ مجلس از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول و برای طی روند قانونی به ۱۳ کمیسیون‌ تخصصی، ۲ کمیسیون خاص و یک کمیسسیون ویژه ارسال شد. این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» مشتمل بر ۱۳ ماده ملحق شود.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اخیرا خواستار اصلاح این لایحه شده بود.