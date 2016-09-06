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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۳۱

نماینده ولی فقیه در کردستان :

تعارفی در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد

تعارفی در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد

سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: در اجرای امر به معروف و نهی منکر جای تعارف با کسی نداریم زیرا طرف مقابل ما در انجام این فریضه خداوند متعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی شامگاه گذشته در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر استان، گفت: قبل از انجام هر اقدامی برای موفقیت در کار باید وضعیت موجود را بسنجیم و ببینیم تا رسیدن به وضعیت مطلوب چقدر فاصله داریم.

وی با بیان اینکه برای حل بسیاری از معضلات و فسادها در جامعه ابتدا بایستی ریشه یابی کرد، افزود: اگر حرف هایی گفته شود که حرمتها و حریم ها در جامعه شکسته شود دیگر نمی توانیم جلوی بسیاری از معضلات را بگیریم.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: حتی اگر جامعه به بهترین حالت مطلوب و آرمانی برسد فریضه امر به معروف واجبی است که هیچگاه از گردن ما ساقط نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در قرآن کریم ترک کنندگان امر به معروف و نهی از منکر مورد لعن و نفرین خداوند قرار می گیرند، گفت: در برخورد با منکرات و اجرای معروفات از سرزنش ها و برخوردهای دیگران نترسیم و با هجوم خاموش دشمنان مقابله کنیم.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی جامعه آرمانی اسلامی را جامعه ای تشریح کرد که اهل آن نسبت به معروفات خوشحال و نسبت به منکرات ناراحت می شوند، افزود: امر به معروف و نهی از منکر تمامی مسائل خرد و کلان جامعه را پوشش می دهد و همه باید این فریضه مهم را اجرا کنیم و زمینه را برای مقابله با فساد و منکرات فراهم نماییم.

وی  عنوان کرد: در اجرای امر به معروف و نهی منکر جای تعارف با کسی نداریم زیرا طرف مقابل ما در انجام این فریضه خداوند است.

وی مسئولیت های محوله را امانتی بر دوش مدیران ذکر و بیان کرد: هرکس در هر موقعیت و مرتبه ای قرار دارد به این وظیفه خطیر خود عمل کند و سعی کنیم مسئولیت های خود را به احسن وجه انجام دهیم.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه نشانه ی تمیز مومن و منافق را می توان در برخورد با منکرات مشاهده کرد، افزود: معیار مومن و منافق بودن را امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد و فضای جامعه نیازمند آغاز یک حرکت جدی در تمامی زمینه ها است.

وی ریشه آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را بیشتر از ماهواره ها دانست و اظهارداشت: سن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بسیار پایین آمده است و معایب و آسیب های این فضاها بسیار بیشتر از مزایای آنها است.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: توطئه ها و اقدامات دشمنان برای ترویج منکرات در جامعه بسیار هدفمند است و ریشه ها را هدف قرار داده و بطور ویژه و هدفمند در پی از هم پاشیدن خانواده ها هسند و بصورت اساسی هم کار می کنند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی ترویج فساد اخلاقی از مهمترین اقدامات دشمنان عنوان کرد و افزود: فساد اخلاقی همه چیز را نابود می کند که قرآن کریم می فرماید این فساد از تبرج و تظاهر زنان شروع می شود.

وی بیان کرد: اوضاع را جدی تر بگیریم و در چهارچوب قانون و تا جایی که اختیار داریم با منکرات برخورد کنیم و مسئولیت های خود را به گردن دیگران نیندازیم.

کد مطلب 3762205

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