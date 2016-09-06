ورود ۵ دستگاه آمبولانس مدرن به ناوگان اورژانس نهاوند

مومنعلی دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در شهرستان نهاوند از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت اقدامات زیربنایی و زیرساختی مناسبی در حوزه بهداشت و درمان انجام‌شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در رسیدن به‌موقع به محل وقوع حوادث جاده‌ای، وجود پایگاه‌های جاده‌ای اورژانس است، گفت: در شهرستان نهاوند طی ۳ سال گذشته برای تجهیز و نوسازی پایگاه‌های جاده‌ای و شهری ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

وی افزود: در حوزه خرید و جذب آمبولانس به ناوگان اورژانس با پیگیری‌ها و مساعدت‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان اقدامات مناسبی انجام‌شده و در این راستا ۵ دستگاه آمبولانس بااعتبار دولتی ۱۴ میلیارد ریال برای شهرستان نهاوند خریداری شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند به اعطای مجدد یک دستگاه آمبولانس بنز ۳۱۵ جدید به مرکز فوریت‌های پزشکی نهاوند اشاره کرد و گفت: طی مذاکره نماینده مردم شهرستان در مجلس با وزیر بهداشت موافقت اعطای ۲ دستگاه آمبولانس دیگر به شهرستان نهاوند گرفته شد.

وی همچنین با بیان اینکه دستگاه «ام. آر. آی» به شهرهایی با بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت و با پرداخت حداقل بخشی از هزینه دستگاه انجام می شود، گفت: با مساعدت وزیر بهداشت و با توجه به اینکه شهرستان نهاوند در محور مواصلاتی راه کربلا قرار دارد موافقت تجهیز بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان به دستگاه «ام. آر. آی» به‌صورت کاملاً رایگان و بدون پرداخت هزینه محقق شد.

وی دریافت ۵ دستگاه دیالیز، ۲ دستگاه رادیولوژی دیجیتال، ۲ دستگاه تخت احیاء کودک و یک دستگاه سل کانتر و تیشوپروسنسور برای تجهیز آزمایشگاه بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اخذ موافقت وزیر بهداشت در خصوص جذب ۱۰۰ درصدی نیروی مورد نیاز بیمارستان جدیدالاحداث نهاوند نیز طی دیدار اخیر با وی دریافت شد.

دارابی در پایان گفت: همچنین موافقت تجهیز بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان به امکانات ویژه و ست کامل موردنیاز جراحی مغز و اعصاب و جذب نیروی متخصص نیز انجام‌شده است.