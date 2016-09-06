به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار ظهر سه شنبه در اولین همایش انجمن صنفی کشاورزان و در ۳۱ امین مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی لرستان که در سالن جهاد کشاورزی خرم آباد برگزار شد، تامین امنیت غذایی را از اولویت های مهم در دنیا دانست و اظهار داشت: سلامت غذا، پایداری غذا و در دسترس بودن آن از پارامترهای مهم امنیت غذایی هستند که تولیدکنندگان لرستان در این زمینه به خوبی ایفای نقش کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بحث بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود استان در سرلوحه کارهای حوزه کشاورزی استان قرار گرفته است، عنوان کرد: سعی داریم با کم کردن هزینه ها و افزایش راندمان در تمام زیربخش های کشاورزی به شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» جامعه عمل بپوشانیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به وجود ۱۳۵ هزار بهره بردار کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۱۵ درصد معادل ۲۱ هزار نفر عضو نظام صنفی کشاورزان لرستان هستند که عدد بسیار پایینی است.

بازدار با اشاره به اینکه از مجموع ۷۸۰ هزار هکتار زمین زراعی در لرستان تنها ۲۳ درصد آن ها آبی و مابقی به صورت دیم هستند، گفت: سالانه ۲.۵ تن انواع محصول زراعی، باغی و دامی در لرستان تولید می شود.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزان ما باید نسبت به وضعیت منابع آبی استان حساس باشند، بیان داشت: در دنیا نهاده آب به عنوان یک نهاده اصلی قلمداد می شود به طوری که هر کس یک متر مکعب آب مصرف می کند حداقل سه دلار باید ثروت تولید کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه در آستانه کشت در سال زراعی جدید بوده و هیچ مشکلی برای تامین نهاده های زراعی به ویژه گندم نداریم، یادآور شد: امسال با زحمات کشاورزان رکورد بی سابقه تولید ۵۰۰ هزار تنی گندم را در استان به دست آوریم.