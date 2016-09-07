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۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

FATF یک معاهده بین‌المللی است و باید در مجلس بررسی شود

FATF یک معاهده بین‌المللی است و باید در مجلس بررسی شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه الحاق به FATF یک معاهده است وباید به مجلس بیاید، گفت:کاری را که در تحریمها انجام دادند، حالا به بهانه مبارزه با پولشویی دنبال می‌کنند.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطرح بودن موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF اظهار داشت: معتقدم این یک معاهده بین‌المللی است که طبق قانون اساسی، باید مجلس آن را بررسی کند.

وی تصریح کرد: بدون اقدامات صیانتی، رفتن به این کارگروه به شدت خطرناک است؛ چرا که این در قالب مقررات فرامرزی آمریکا است که به نوعی احکام و اقتدار آمریکایی را با خود به همراه دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: از جمله مواردی که غربی ها و بویژه آمریکایی‌ها نفوذ اطلاعاتی خود را به بهانه شفافیت مالی کشورها در دنیا دنبال می‌کنند، همین مسئله است؛ در واقع کاری را که در تحریم ها انجام دادند، حالا در قالب مبادلات بانکی و به بهانه مبارزه با پولشویی دنبال می‌کنند.

فلاحت پیشه گفت: علاوه بر این، در خارج از مرزهای ایران نیز بدنبال گرفتن عمق استراتژیک جمهوری اسلامی هستند؛ در حالی که گروه‌های مقاومت تحت حمایت ما و از نظر ما قانونی هستند.

وی خاطرنشان کرد: به طور طبیعی ایران یک قدرت بین‌المللی است و به سمت مبادلات و تبادلات بین المللی کشانده می‌شود که فی‌نفسه خوب است، اما هرگونه مبادله ای باید یک توجیه امنیتی و صیانتی در دفاع از امنیت ملی و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی با خود به همراه داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر این مسئله رعایت نشود چنین موافقتنامه هایی قطعا آسیب‌های جبران‌ناپذیر بدنبال خواهد داشت.

کد مطلب 3763006

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