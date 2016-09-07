به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خانم کوچیک» برگرفته از قصه ای به همین نام، به نویسندگی بهناز ضرابی زاده و کارگردانی فرزاد زیدی نژاد مربی هنری کانون استان لرستان از انتشارات کانون به مدت زمان ۴۵ دقیقه آماده اجرا برای کودکان ونوجوانان است.

بنا براین گزارش، نمایش «خانم کوچیک» به سفارش اداره کل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مطابق طرح حمایت از هنرمندان کانونی در استان ها تولید شده است.

عوامل اجرایی نمایش خانم کوچیک شامل «فرزاد زیدی نژاد» به عنوان نمایشنامه نویس و کارگردان، «اسماعیل اله دادی» شاعر نمایش، «فرزانه بازگیر» آهنگساز، صدا پیشه و عروسک گردان این نمایش «لیلا محمدی»، همسرایان «پگاه فزونخواه» ، «نازنین زیدی نژاد» و «لیلا محمدی» و بازیگران آن «پگاه فزونخواه»، «عزت درگاهی» و «پیمان کرم زاده» هستند.

همچنین منشی صحنه «الهه زینی وند»، نور و صدا «پروین ولیزاده» ، طراح دکور «هومن مرادی»، طراح نور و صحنه «فرزاد زیدی نژاد»، اجرای دکور و تدارکات «رضا جمشیدی» و «مجید حسنی زاده»، صدابردار «انوشیروان فاضل نژاد»، تنظیم و میکس «محمد امین حجتی» بوده و «امیر کمالی» کار عکاسی این نمایش را برعهده دارد.

این نمایش روایتی است از زندگی آقا سلیمان تاجر که برای تجارت به سفر می رود غافل از اینکه در حیاط خانه را به روی همسرش زهره خانم که زن تنبلی است قفل کرده است، زهره که در خانه احساس تنهایی می کند عروسکی برای خود می سازد و تا بازگشت سلیمان از سفر با حضور و تشویق های عروسک «خانم کوچیک» دست از تنبلی برمی دارد و خانه را سر و سامان داده است.