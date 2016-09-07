رتبه نخست کرمان در رشد امید به زندگی/وضعیت مصرف موادمخدر در استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حق دوست عصر چهارشنبه در جلسه بررسی اسناد امنیت غذایی در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شواری سلامت کشور جزو سه دانشگاه برتر است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان در زمینه مصرف بعضی مواد مخدر سنگین جزو ۲۰ استان اول کشور نیست، اظهار کرد: اما کرمان در مصرف متادون جزو استان های برتر است.

حق دوست افزود: گزارش های غیر رسمی نشان دهنده پایین بودن امید به زندگی مردم کرمان است اما بر اساس گزارش‌هایی که دارم، کرمان در رشد امید به زندگی رتبه نخست را دارد و امیدواریم این گزارش به صورت رسمی اعلام شود.

وی با اشاره به وظایف دانشگاه علوم پزشکی در اجرای سند امنیت غذایی، گفت: نظارت بر رستوران های سطح شهر از وظایف دانشگاه علوم پزشکی در اجرای سند امنیت غذایی بوده است.

حق دوست ادامه داد: سطح آب زیرزمینی کرمان فروکش کرده و باعث افزایش آرسنیک آب شده است که با جلسات متعددی که در این راستا برگزار کرده ایم توانستیم میزان این خطرپذیری را در مناطق پر خطر کاهش دهیم.

وی گفت: دارای پوشش بالای ۹۲ درصدی توزیع مکمل ها از جمله ریز مغزی ها و مولتی ویتامین ها درسطح استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: هم اکنون می توان ادعا کرد که میزان بدخیمی سرطان روده، مغز و کبد ناشی از املاح مواد سنگین در آب این مناطق بالاتر از سایر مناطق استان نیست.