نوازنده ویولن فراخوان داد/ شرکت برای جهانی شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان که مهلت ارسال آثار آن تا ۱۸ شهریور ماه اعلام شده، در جهت گرامیداشت سالروز جهانی مولانا جلال الدین شاعر و عارف بزرگ ایران و بازتاب جهانیِ تعلق این شاعر و عارف ایرانی به تمامی مردم ایران منتشر شده است.

در این فراخوان، «دود عود» اثر ماندگار زنده یاد پرویز مشکاتیان آهنگساز با هـمراهی صدای محمدرضا شجریان، روی غزل مولانا جلال الدین محمد به صورت با کلام و بی کلام و با تنظیم مجدد میثم مروستی به همراه خط ملودی سازها، در اختیار عموم قرار گرفته است که علاقه مندان توانند با ارسال ویدیوی اجرای خوانندگی و یا نوازندگی خود روی این اثر ماندگار در این فراخوان شرکت کرده و به جمع دوستداران و هواداران مولانا شاعر و عارف کشورمان بپیوندند.

طبق اعلام فراخوان پس از بررسی آثار ارسال هفتاد نفر از برگزیدگان به عنوان نفرات راه یافته معرفی خواهند شد.