قیمت دام زنده برای عید قربان اعلام شد

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی نسبت به دو هفته قبل تغییری نداشته است، اظهار داشت: درحال حاضر هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازهدار بین ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان و عرضه به مشتری بین ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است.
وی با اشاره به اینکه کمبودی در زمینه عرضه گوشت و دام زنده وجود ندارد، گفت: در ۲۲ منطقه استان تهران، جایگاههای عرضه بهداشتی دام آماده شده و در این جایگاهها دام تحت نظارت دامپزشکان به مردم عرضه خواهد شد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: در جایگاههای مذکور، دامپزشکان دامها را قبل از کشتار و همچنین لاشه آنها را بعد از کشتار بررسی میکنند.
ملکی قیمت هرکیلوگرم دام زنده را بین ۱۳ تا ۱۴ هزارتومان اعلام کرد.
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