تسهیلات ویژه برای رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری پس از برگزاری سی دومین آزمون دانشنامه-گواهینامه تخصصی در دانشکده دندانپزشکی تهران گفت: بررسی نتایج آزمون نشان می دهد که استانداردهای آموزش دندانپزشکی در کشور ما در قیاس با بسیاری از کشورهای دیگر وضعیت بهتری دارد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد از داوطلبینی که در آزمون شفاهی شرکت کرده اند موفق به کسب دانشنامه تخصصی در رشته خود شده اند و اکثر این متخصصین جوان در آینده نزدیک مسئولیت های مهمی را در حوزه آموزش دندانپزشکی بر عهده خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه امسال مدل جدیدی که از سال گذشته در طراحی سوالات کتبی بکار گرفته شده بود تکامل یافته و اثربخشی بالاتری را نشان داد، افزود: اشکالات محتمل و متصور در سوالات کتبی به دلیل خطاهای انسانی در آزمون سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و خوشبختانه در برخی از رشته ها به صفر رسیده است.

عسگری با اشاره به برگزاری ایمن آزمون دانشنامه-گواهینامه تخصصی دندانپزشکی، اظهار داشت: برگزاری با کیفیت آزمون دانشنامه که در سطح ملی برگزار می شود از مهمترین تکالیف این دبیرخانه قلمداد می شود و اعضای هیئت ۷ نفره منتخب وزیر و اساتید عضو هیات های ممتحنه از دانشکده های دندانپزشکی در اجرای این فرآیند مشارکت فعال داشتند.

وی افزود: با توجه به مقررات جدید، برای متعهدین عام حائز رتبه های اول تا سوم آزمون دانشنامه تخصصی، تسهیلاتی برای تعیین محل خدماتشان در نظر گرفته شده است و افرادی که در این گروه قرار گیرند، می توانند در صورت ارایه اعلام نیاز آموزشی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، از این امکان بهره مند شوند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اظهار داشت: در صورتی که دانشگاه مورد نظر این افراد در جدول اعلام نیاز دانشگاهها وجود داشته باشد، نفرات اول بدون محدودیت به آن دانشگاه معرفی شده و سپس این ظرفیت از جدول مذکور حذف می شود.

وی گفت: همچنین کمیسیون جایابی متخصصین برای ایجاد فرصت بیشتر جهت اخذ اعلام نیاز آموزشی توسط این افراد، تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۲۴ شهریورماه مهلت ارایه مدارک به مرکز امور هیات علمی را تمدید کرده است.