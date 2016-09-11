دریای چین جنوبی میزبان رزمایش مشترک روسیه و چین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروی دریایی چین و روسیه از فردا دوشنبه به مدت هشت روز رزمایشی را در دریای چین جنوبی و در آب های فرا ساحلی استان «گوانگ دونگ» چین برگزار خواهند کرد.

این رزمایش در شرایطی برگزار می شود که تنش ها در این منطقه راهبردی به دنبال اعلام رای دادگاه لاهه مبنی بر «عدم مالکیت سنتی پکن بر دریای چین جنوبی» رو به افزایش است.

رای لاهه در رسیدگی به پرونده شکایت مطرح شده از سوی فیلیپین صادر شد حال آنکه دولت پکن با عدم حضور در جلسه دادگاه، آن را نپذیرفت.

رزمایش چین- روسیه با عنوان «دریای مشترک- ۲۰۱۶» با حضور تفنگداران دریایی، کشتی های جنگی، زیر دریایی، هواپیماهای بال ثابت و بالگردهای مستقر بر کشتی انجام می شود.

طبق بیانیه نیروی دریایی چین، دو کشور قرار است در این رزمایش ضمن تمرین دفاع، نجات و همچنین عملیات دفع حملات زیردریایی، عملیات رفع حصر را نیز انجام دهند.

به گفته چین، این رزمایش با هدف تقویت همکاری های دوجانه پکن- مسکو انجام می شود و منافع ملی هیچ کشوری را تهدید نمی کند.

چین و روسیه از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برخوردار هستند و در بسیاری موارد از جمله حل بحران روسیه مواضع مشترکی دارند- امری که اغلب آنها را در جبهه مخالف آمریکا و متحدین اروپاییش قرار می دهد.