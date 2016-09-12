معرفی ۱۰ نمایشنامه جشنواره «تئاتر شهر»/ اجراهای روز اول اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای انتخاب بخش مسابقه نمایشنامه نویسی متشکل از محمدامیر یاراحمدی، نصرالله قادری و احسان فلاحت‌ پیشه با ارزیابی تعداد ۱۲۴ نمایشنامه رسیده به این بخش ۱۰ اثر را به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی کرد.

نمایشنامه «بازیگر و زنش» نوشته رسول حق شناس، نمایشنامه «چنگار» نوشته علی بیگدلی، نمایشنامه «زندگی تا حدودی مشترک» نوشته هاله مشتاقی نیا، نمایشنامه «واکسیناسیون» نوشته زیبا باقرشاهی، نمایشنامه «آفتابکاران و سایر کشاورزان» نوشته پویا پیرحسنلو، نمایشنامه «تفنگ و تنبور» نوشته محسن عظیمی، نمایشنامه «پشت خط» نوشته کامران شهلایی، نمایشنامه «می رسم با تو به خانه» نوشته نیاز اسماعیل پور، نمایشنامه «برف زمین را گرم می کند» نوشته مریم منصوری و نمایشنامه «رویای کولی آشفته» نوشته سعید رضا خوش شانس ۱۰ نمایشنامه ای هستند که به این مرحله راه پیدا کرده اند.

از بین آثار کاندید شده سه اثر به عنوان برگزیده اول تا سوم و دو نمایشنامه به عنوان شایسته تقدیر در مراسم اختتامیه معرفی خواهد شد.

پنجمین جشنواره «تئاتر شهر» توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با حضور ۷۰ گروه نمایشی در هشت بخش از تاریخ ۲۲ تا ۳۰ شهریور در سالن‌های تئاتر شهر تهران برگزار می شود.

معرفی اجراهای روز نخست جشنواره «تئاتر شهر»

همزمان با روز نخست جشنواره، دوشنبه ۲۲ شهریور سالن‌های نمایشی میزبان آثار مختلف بخش صحنه‌ای، کودک ونوجوان، خیابانی، بخش ویژه و تئاتر شورایی است.

در بخش صحنه‌ای، نمایش «فصل بهار نارنج» نوشته محمود ناظری به کارگردانی غلامرضا عربی ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی تالار محراب به مدت ۵۰ دقیقه اجرا می‌شود. این کار در بخش (توان‌یابان) حضور دارد.

سالن اصلی و سالن کوچک تالار مولوی به ترتیب میزبان دو نمایش «آرامگاه خانوادگی» و «زنگ زدگی» است.

نمایش «آرامگاه خانوادگی» کاری از سوسن رحیمی در دو نوبت ۱۵ و ۱۷ به مدت ۸۰ دقیقه میزبان مخاطبان می‌شود و «زنگ زدگی» نوشته مجتبی واشیان به کارگردانی زهرا حامی‌خواه در دو نوبت ۱۸ و ۱۹:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه اجرا خواهد شد.

همچنین در بخش کودک و نوجوان، فرهنگسرای خاوران ساعت ۱۷ و ۱۹ در سالن مطهری میزبان نمایش «اگر پدرم رو دیدی» نوشته شیرین اسحاقی به کارگردانی اکبر قهرمانی است که به مدت ۴۰ دقیقه به صحنه می‌رود. در سالن فرهنگ نیز نمایش «ماجرای آقا ماهه و خورشید خانم» نوشته محمدحسین دادش‌نیا به کارگردانی حسین بلبل‌آبادی در دو نوبت ۱۸ و ۱۹:۳۰ به مدت ۵۰ دقیقه اجرا می‌شود.

خانه فرهنگ فدک دو دو نوبت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ نمایش «به دنبال آرش» کاری از سیروس سپهری را در مدت ۴۵ دقیقه به نمایش می‌گذارد.

فرهنگسرای سرو در بخش خیابانی ساعت ۱۷ تا ۱۹ میزبان دو نمایش «خم بازی» کاری از افشین قاسمی و «به خاطر یک مشت زباله» کاری از مهرام وزیری است.

در فرهنگسرای شفق نیز دو نمایش «لیلی و مجنون در دادگاه طلاق» کاری از حامد نظامی و «چهارگوشه» کاری از هادی عطایی و زهره فضلی اجرا دارد.

در بخش ویژه، فرهنگسرای سرو در دو نوبت ۱۶ و ۱۹:۳۰ به ترتیب میزبان نمایش «کافه‌ای به کام تو» و «باغ هفت نت» کاری از شاهین کهن است.

گروه تئاتر شورایی تهران نیز «فقط بیست» را در بخش تئاتر شورایی در فرهنگسرای ارسباران ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۰ اجرا می‌کند.