حساب شرکت نفت در انگلیس مسدود شد/ توقیف دلارهای گاز ایران

علی کاردر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت شرکت ملی نفت ایران و برتیش پترولیوم انگلیس در میدان گازی «رهوم» در دریای شمال، گفت: مذاکرات با انگلیسی‌ها برای آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت در میدان گازی رهوم ادامه دارد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون منابع مالی از مشارکت در این میدان گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی این منابع مالی در حساب شرکت ملی نفت در انگلیس موجود بوده اما فعلا شرکت ملی نفت ایران امکان برداشت منابع ارزی از این حساب را ندارد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران همچنین در خصوص وصول مطالبات نفتی ایران از سایر شرکت‌های پالایشگاهی جهان هم اظهار داشت: هم اکنون تقریبا به طور کامل مطالبات نفتی ایران وصول شده و طلب قابل توجه‌ای از شرکت‌های خریدار نفت ایران نداریم.

این مقام مسئول در مورد وصول بدهی‌های نفتی از پالایشگاه‌های هندی هم توضیح داد: شرکت ملی نفت طلبی از پالایشگاه‌های هندی ندارد اما دولت و بانک مرکزی مطالباتی داشته‌اند که در حال وصول است.

تاریخچه طلب گازی ایران از انگلیس

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران و برتیش پترولیوم به عنوان بزرگترین شرکت نفتی انگلیس با مشارکتی حدود ۶۵۶ میلیون دلاری از سال ۲۰۰۵ میلادی تولید گاز از میدان فراساحلی «رهوم» در آب‌های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال را آغاز کردند.

با گذشت پنج سال از آغاز بهره برداری مشترک این میدان گازی توسط ایران و انگلیس و با ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۹۰ میلیون فوت مکعب، با افزایش تحریم‌ها و دستور دولت انگلیس، تولید گاز از میدان رهوم در سال ۲۰۱۰ میلادی متوقف شد.

همزمان با توقف تولید این میدان که حدود پنج درصد گاز مورد نیاز انگلیسی‌ها را تامین می‌کند، سهم شرکت ملی نفت ایران هم از محل مشارکت و بهره‌برداری در حساب یکی از بانک‌های اروپایی بلوکه شد. با این وجود از حدود سه سال قبل بهره‌برداری از این میدان گازی بار دیگر توسط انگلیس از سرگرفته شد اما سهم دلاری ایران از تولید این میدان گازی کماکان بلوکه است.

همزمان با آغاز تولید گاز از میدان رهوم وزارت انرژی انگلیس با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد: دولت لندن از تولید دوباره در میدان گازی رهوم حمایت می‌کند، این موضوع برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی زیست محیطی و ضرر به ارزش این میدان فراساحلی ضروری است.

در این بین شهریور ماه سال گذشته امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در خصوص آزادسازی سهم دلاری شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری میدان رهوم با «آجای شارما» کاردار سفارت انگلیس در تهران گفتگوهایی را آغاز کرد.

زمانی نیا پس از برگزاری گفتگوهای خود با کاردار انگلیس با بیان اینکه انگلیس اعلام آمادگی کرد سهم ایران از میدان مشترک گازی رهوم را بعد از لغو تحریم‌ها بپردازد، گفته بود: در صورت لغو تحریم ها، مشکلی برای پرداخت دلارهای توقیف شده ایران وجود ندارد.

با گذشت حدود ۹ ماه از اجرای برجام و لغو تحریم‌های نفتی و گازی، هنوز دلارهای توقیف شده ایران از محل بهره برداری میدان گازی رهوم آزاد نشده، این درحالی است که دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و برتیش پترولیوم برای امضای قرارداد فروش نفت و همکاری‌های نفتی آغاز شده است.

بر این اساس، امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت اردیبهشت ماه امسال در حاشیه گفتگو با «لرد لامونت» نماینده ویژه تجاری نخست وزیر انگلیس در امور ایران و رئیس اتاق بازرگانی انگلیس- ایران بار دیگر درباره وصول طلب گازی ایران از شرکت برتیش پترولیوم مذاکراتی را انجام داد.

معاون وزیر نفت همچنین پس از پایان مذاکرات با طرف انگلیسی درباره سرنوشت دلارهای گازی ایران از محل بهره برداری میدان رهوم، اظهار داشت: «انگلیسی‌ها برای حل و فصل مشکلات قول همکاری داده اند.»

به گزارش مهر، میدان گازی رهوم یا رام یک میدان گازی کوچک فراساحلی است که توسعه مشترک آن با سرمایه گذاری مشترک ایران و انگلیس انجام شده است. این میدان در ۴۰۰ کیلومتری شهر ابردین در آبهای ساحلی اسکاتلند در دریای شمال قرار دارد. قرارداد اکتشاف این میدان در سال ۱۹۷۳ منعقد و در سال ۱۹۷۷ میلادی به کشف میدان انجامید.