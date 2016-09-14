به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس ابراهیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر چهارشنبه در ساختمان اداری شماره ۲ مسجد مقدس جمکران برگزار شد، به ارائه برنامه‌های این مسجد در ایام دهه ولایت و عید غدیر پرداخت.

وی با بیان اینکه واقعه غدیر با ولایت امام عصر(عج) ارتباط تنگاتنگی دارد، اظهار داشت: برنامه‌های ویژه‌ای در عید غدیر با رویکرد توجه دادن مخاطبان به ولایت امام زمان(عج) اندیشیده شده است.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: در ارائه خدمات در این مکان مقدس به مردمی بودن و نیز تقویت بنیان خانواده‌ها توجه اساسی داشته شده است.

وی در ادامه برگزاری مهد نماز ویژه شیرخوارگان و مادران آنها، گل نرگس مختص کودکان ۸ تا ۹ سال، جوانه‌های انتظار برای سنین ۹ تا ۱۲ سال، برنامه‌های کوتاه مدت آموزشی با موضوع غدیر و مهدویت، منبرهای کوتاه ۷ دقیقه‌ای را از برخی برنامه‌های مسجد مقدس جمکران برشمرد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به برنامه‌های ویژه در جمعه‌های قبل و بعد از عید غدیر، افزود: بعد از ظهر عید غدیر پرچم حرم حضرت امیر المؤمنین(ع) در بالای گنبد مسجد جمکران به اهتزاز در خواهد آمد و سپس میزبان افراد و کاروان‌های پیاده در مسجد هستیم.

وی قرائت فرازهایی از خطبه غدیر، هم‌خوانی قرائت قرآن، پرده خوانی غدیر، شعر خوانی، سخنرانی و قرائت دعای توسل، توزیع بسته‌های پذیرایی و بسته‌های فرهنگی میان زائران، برگزاری مسابقه پیامکی غدیر، حضور راویان انتظار در مسجد مقدس جمکران را از دیگر برنامه‌ها در این ایام نام برد.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران همچنین از سخنرانی ویژه چند رسانه‌ای در صحن رسول اعظم(ص) مسجد جمکران، ایجاد ایستگاه‌های پاسخگویی به شبهات، اقتتاح محل دائمی نمایشگاه معاونت فرهنگی، برگزاری برنامه‌های آموزشی ۱۵ دقیقه‌ای، راه‌اندازی مرکز مشاوره اسلامی برای نخستین بار و ارائه خدمات و برنامه‌هایی ویژه زائران غیر ایرانی خبر داد.