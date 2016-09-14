قزوین در پوشش بیمه اماکن مسکونی رتبه برتر کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، رضا گروسی در این باره اظهارداشت: بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور استان قزوین با ضریب نفوذ 53 درصدی پوشش بیمه در اماکن شهری و روستایی در مقابل مخاطرات طبیعی جایگاه برتر را در میان استانهای کشور بخود اختصاص داد.

وی بیان کرد:اهمیت پوشش بیمه ای صددرصدی اماکن مسکونی استان در برابر حوادث طبیعی و نگاه ویژه‌ در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بخش بیمه از اولویت بالایی برخوردار است.

گروسی افزود: همچنین با توجه به بند 5 سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطر ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب مقام معظم رهبری و بند 8 ماده هشت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع گسترش نظامات موثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها و هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم های موثر پیشگیری از اولویت های اداره کل مدیریت بحران استان است.