  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین:

قزوین در پوشش بیمه اماکن مسکونی رتبه برتر کسب کرد

قزوین در پوشش بیمه اماکن مسکونی رتبه برتر کسب کرد

قزوین- مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: استان قزوین در پوشش بیمه اماکن مسکونی شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی در میان استان های کشور رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، رضا گروسی در این باره اظهارداشت: بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور استان قزوین با ضریب نفوذ 53 درصدی پوشش بیمه در اماکن شهری و روستایی در مقابل مخاطرات طبیعی جایگاه برتر را در میان استانهای کشور بخود اختصاص داد.

وی بیان کرد:اهمیت پوشش بیمه ای صددرصدی اماکن مسکونی استان در برابر حوادث طبیعی و نگاه ویژه‌ در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بخش بیمه از اولویت بالایی برخوردار است.

گروسی افزود: همچنین با توجه به بند 5 سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطر ناشی از سوانح  طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب مقام معظم رهبری و بند 8 ماده هشت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع  گسترش نظامات موثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها و هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم های موثر پیشگیری از اولویت های اداره کل مدیریت بحران استان است.

کد مطلب 3769534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها