  1. استانها
  2. البرز
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرد:

بارش باران در ارتفاعات البرز/وزش باد شدید در محور چالوس

بارش باران در ارتفاعات البرز/وزش باد شدید در محور چالوس

کرج - هواشناسی استان البرز برای ارتفاعات استان بارش باران و همچنین برای محور کوهستانی چالوس گاهی وزش باد نسبتا شدید را پیش بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور اطلاعیه هواشناسی مبنی بر بارش پراکنده باران در ارتفاعات استان، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی از بعدازظهر روز گذشته بارش پراکنده باران در ارتفاعات البرز آغاز شده است.

وی در ادامه به استمرار بارندگی در ارتفاعات استان اشاره کرد و گفت: هواشناسی استان برای امروز نیز وزش باد شدید و در پاره ای نقاط گرد و خاک را پیش بینی می کند.

اعلام وضعیت جوی شهرستان‌های استان

مدیرکل هواشناسی استان البرز در ادامه توصیه کرد: برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، تمهیدات و اقدامات لازم از سوی متولیان امر انجام شود.

وی وضعیت جوی شهرستان کرج را کمی ابری در بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کرد و گفت: در حال حاضر کمینه و بیشینه دمای هوای این شهرستان به ترتیب ۱۶ و ۳۱ درجه سانتی گراد است.

رحمانیان در ادامه به وضعیت جوی شهرستان های استان اشاره کرد و گفت: وضعیت جوی شهرستان های طالقان، هشتگرد صاف تا قسمتی ابری است.

طالقان خنک‌ترین نقطه البرز

وی همچنین وضعیت جوی شهرستان های نظرآباد، فردیس و اشتهارد را صاف اعلام کرد و گفت: در حال حاضر خنک‌ترین نقطه استان، شهرستان طالقان با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی گراد و گرم‌ترین نقطه استان، شهرستان اشتهارد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی گراد است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز به وضعیت جوی محور چالوس نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت جوی محور قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید است همچنین در حال حاضر ماکزیمم سرعت باد در این منطقه ۳۸ کیلومتر بر ساعت گزارش می شود.

کد مطلب 3773271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها