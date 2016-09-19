بارش باران در ارتفاعات البرز/وزش باد شدید در محور چالوس

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور اطلاعیه هواشناسی مبنی بر بارش پراکنده باران در ارتفاعات استان، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی از بعدازظهر روز گذشته بارش پراکنده باران در ارتفاعات البرز آغاز شده است.

وی در ادامه به استمرار بارندگی در ارتفاعات استان اشاره کرد و گفت: هواشناسی استان برای امروز نیز وزش باد شدید و در پاره ای نقاط گرد و خاک را پیش بینی می کند.

اعلام وضعیت جوی شهرستان‌های استان

مدیرکل هواشناسی استان البرز در ادامه توصیه کرد: برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، تمهیدات و اقدامات لازم از سوی متولیان امر انجام شود.

وی وضعیت جوی شهرستان کرج را کمی ابری در بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کرد و گفت: در حال حاضر کمینه و بیشینه دمای هوای این شهرستان به ترتیب ۱۶ و ۳۱ درجه سانتی گراد است.

رحمانیان در ادامه به وضعیت جوی شهرستان های استان اشاره کرد و گفت: وضعیت جوی شهرستان های طالقان، هشتگرد صاف تا قسمتی ابری است.

طالقان خنک‌ترین نقطه البرز

وی همچنین وضعیت جوی شهرستان های نظرآباد، فردیس و اشتهارد را صاف اعلام کرد و گفت: در حال حاضر خنک‌ترین نقطه استان، شهرستان طالقان با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی گراد و گرم‌ترین نقطه استان، شهرستان اشتهارد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی گراد است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز به وضعیت جوی محور چالوس نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت جوی محور قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید است همچنین در حال حاضر ماکزیمم سرعت باد در این منطقه ۳۸ کیلومتر بر ساعت گزارش می شود.