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۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۰

احسان عبدی‌پور در گفتگو با مهر:

«گرانباری» به انتخاب بازیگر رسید/ مذاکره با خارجی‌ها

«گرانباری» به انتخاب بازیگر رسید/ مذاکره با خارجی‌ها

احسان عبدی‌پور از رایزنی برای انتخاب بازیگران ایتالیایی و فرانسوی برای بازی در سریال «گرانباری» گفت.

احسان عبدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت ها اخیر خود گفت: در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگران سریال «گران باری» هستیم که البته هنوز موفق به این کار نشده ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه بازیگران اصلی این سریال ایتالیایی و فرانسوی هستند از طرق مختلف در حال رایزنی با آنها هستیم و امیدوارم هرچه زودتر بتوانیم به نتیجه برسیم.

عبدی پور در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشغول انجام کارهای مقدماتی آن هستیم و به دلیل اینکه هنوز بازیگران خارجی ما انتخاب نشده اند بازیگران ایرانی را هم انتخاب نکردیم زیرا نقش های اصلی را خارجی ها ایفا می کنند. این سریال برای شبکه ۵ سیما تهیه می‌شود.

کد مطلب 3773690

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