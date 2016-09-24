احسان عبدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت ها اخیر خود گفت: در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگران سریال «گران باری» هستیم که البته هنوز موفق به این کار نشده ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه بازیگران اصلی این سریال ایتالیایی و فرانسوی هستند از طرق مختلف در حال رایزنی با آنها هستیم و امیدوارم هرچه زودتر بتوانیم به نتیجه برسیم.

عبدی پور در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشغول انجام کارهای مقدماتی آن هستیم و به دلیل اینکه هنوز بازیگران خارجی ما انتخاب نشده اند بازیگران ایرانی را هم انتخاب نکردیم زیرا نقش های اصلی را خارجی ها ایفا می کنند. این سریال برای شبکه ۵ سیما تهیه می‌شود.