اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری و خنثی سازی حملات تروریستی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه امروز در مراسم یادبود قربانیان حملات تروریستی در این کشور گفت: باید مطمئن شویم که اقداماتی که در راه مبارزه با تروریسم انجام داده ایم، پایدار بوده است.

وی ادامه داد: لازم است تمهیداتی که برای پیش بینی، جلوگیری و خنثی سازی حملات تروریستی انجام داده ایم را یادآوری کنم.

فرانسوا اولاند تأکید کرد: مبارزه با تروریسم نبردی دائمی است و لذا به منابعی فراتر از آنچه پیشتر از آن صحبت کردیم نیاز دارد.

گفتنی است کشور فرانسه در ماه های اخیر قربانی دو حمله تروریستی بوده است. در روز چهاردهم جولای، راننده یک کامیون با یورش ناگهانی به داخل جمعیتی که برای تماشای مراسم روز «باستیل» در شهر «نیس» جمع شده بودند، دستکم ۸۵ نفر را به کام مرگ فرستاد.

همچنین در بیست و ششم جولای نیز دو مرد مسلح با حمله به کلیسایی در شهر «سنت اتین روان» فرانسه و گروگانگیری، یک کشیش را به قتل رساندند. گروه تروریستی- تکفیری داعش مسئولیت حمله به این کلیسا را بر عهده گرفت و اعلام کرد که مهاجمان از عناصر این گروهک بوده اند.