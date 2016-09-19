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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰

عدنان محمود: حمله به دیرالزور پوچ بودن ادعای آمریکا را اثبات کرد

عدنان محمود سفیر سوریه در تهران گفت: حمله آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور پوچ بودن ادعاهای این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم را آشکار کرد.

کد مطلب 3773949

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