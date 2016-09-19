https://mehrnews.com/xG5Qp ۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰ کد مطلب 3773949 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰ عدنان محمود: حمله به دیرالزور پوچ بودن ادعای آمریکا را اثبات کرد عدنان محمود سفیر سوریه در تهران گفت: حمله آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور پوچ بودن ادعاهای این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم را آشکار کرد. کد مطلب 3773949 کپی شد مطالب مرتبط پنتاگون: حمله به ارتش سوریه در دیرالزور خطای انسانی بود/ در تعیین نقطه هدف ۹ کیلومتر اشتباه کردیم! برچسبها سوریه دیرالزور عدنان محمود
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