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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۸

ژان مارک آیرو:

آتش بس سوریه تنها مبدأ حل بحران این کشور است

آتش بس سوریه تنها مبدأ حل بحران این کشور است

وزیر خارجه فرانسه در سخنانی ضمن شکننده دانستن آتش بس سوریه تاکید کرد که این آتش بس به عنوان تنها مبدأ برای حل بحران سوریه باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزیر خارجه فرانسه در سخنانی در خصوص آتش بس سوریه که مورد توافق آمریکا و روسیه است، آن را شکننده دانست.

بر اساس این گزارش «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه در سخنانی اظهار داشت: توافق آتش بس سوریه شکننده است اما به عنوان تنها مبدأ برای حل بحران سوریه باقی خواهد ماند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن تنها مبدئی است که جامعه بین المللی می تواند برای حل بحران سوریه به آن استناد کند.

گفتنی است آتش بس سوریه پس از یک هفته با اعلام ارتش سوریه ساعتی قبل به پایان رسید. این آتش بس بیش از ۳۰۰ بار توسط گروه های تروریستی نقض شد.

کد مطلب 3774018

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