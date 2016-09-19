آتش بس سوریه به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای پایان آتش بس این کشور که طبق توافق آمریکا و روسیه از دوشنبه هفته گذشته آغاز شد را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در بیانیه ارتش سوریه اعلام شده است: آتش بس سوریه که در روز ۱۲ سپتامبر در ساعت ۷ عصر به وقت محلی آغاز شد، اکنون به پایان می رسد. قرار بود آتش بس فرصتی را برای پایان کشتار ایجاد کند اما گروه های تروریستی به هیچ یک از بندهای توافق آتش بس پایبند نبوده اند. زیرا بیش از ۳۰۰ بار این آتش بس را تقض کرده اند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: گروه های تروریستی از آتش بس برای گردآوردن عناصر و سلاح های خود به منظور تداوم حملات به مناطق مسکونی و انجام عملیات های تروریستی در حلب، حماه و قنیطره استفاده کردند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: نیروهای سوری تمام تلاش خود را برای اجرای آتش بس صرف کردند و در برابر نقض آتش بس توسط گروه های تروریستی خویشتن داری کردند اما برخی اوقات نیز ناچار به واکنش نشان دادن شدند.

گفتنی است پیش از این نیز ژنرال «ولادیمیر ساوچنکو» که مسئول مرکز هماهنگی عملیات روسیه در سوریه نیز به شمار می آید، در سخنانی گفت: تنها در ۲۴ ساعت گذشته تعداد گلوله باران های خمپاره ای گروه های شورشی به ۵۳ بار نقض آتش بس رسیده است. از زمان آغاز آتش بس در سوریه تا کنون نیز این گروه ۳۰۲ بار این آتش بس را نقض کرده اند. در این مدت ۶۳ غیرنظامی کشته و ۲۵۲ نفر هم مجروح شده اند.