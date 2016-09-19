وعده توجه دولت به اقوام در گلستان محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: گلستان با داشتن رنگین کمان اقوام در کشور شناخته شده و مشارکت اقوام از ابتدای انقلاب تاکنون در صحنه های دفاع از نظام غیرقابل انکار است.

نورقلی پور افزود: اقوام گلستان همواره حضور پررنگی در صحنه ها دارند، پای ثابت شرکت پرشور در انتخابات هستند و یکی از عوامل پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بودند.

وی خاطرنشان کرد: اتحاد و همدلی بین اقوام و مذاهب در گلستان مرهون حضور صمیمی آیت الله نورمفیدی و نوع مدیریت ایشان است.

وی به وعده های رئیس جمهور در خصوص اقوام اشاره و تصریح کرد: آقای روحانی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور وعده داده بود اقوام به طور ویژه دیده شوند اما متاسفانه در گلستان با وجود تلاش های استاندار در مدیریت های استانی تحقق نیافته است.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس ضمن تشکر از استاندار بیان کرد: استاندار گلستان در این زمینه تلاش هایی انجام داده که از وی تشکر می کنم اما ترکیب اقوام را در بین مدیران دستگاه های اجرایی مشاهده نمی کنیم.

نورقلی پور خاطرنشان کرد: شایسته سالاری تنها محدود به جغرافیای خاصی از استان نیست و به طور قطع افراد توانمند و شایسته در همه جای استان حضور دارند که باید از ظرفیت آنها استفاده شود.