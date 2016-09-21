به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان، نیم سکه ۵۶۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۹۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۸۶ هزار تومان معامله شد.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۹ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران نیز ۱۱۳ هزار و ۵۳۴ تومان است.
قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز(چهارشنبه) ۳۵۷۰ تومان، یورو ۳۹۹۷ تومان، پوند ۴۶۸۲ تومان، درهم امارات ۹۷۴ تومان و هر لیر ترکیه ۱۲۱۶ تومان است.
|انواع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان
|تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۶۸ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۹۸ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۸۶ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۳۱۹ دلار و ۷۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۳ هزار و ۵۳۴ تومان
|دلار
|۳۵۷۰ تومان
|یورو
|۳۹۹۷ تومان
|پوند
|۴۶۸۲ تومان
|درهم امارات
|۹۷۴ تومان
|لیر ترکیه
|۱۲۱۶ تومان
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