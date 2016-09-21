به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه در بازار تهران سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید با قیمت یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان، نیم سکه ۵۶۸ هزارتومان، ربع سکه ۲۹۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۸۶ هزار تومان معامله شد.

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۹ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران نیز ۱۱۳ هزار و ۵۳۴ تومان است.

قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز(چهارشنبه) ۳۵۷۰ تومان، یورو ۳۹۹۷ تومان، پوند ۴۶۸۲ تومان، درهم امارات ۹۷۴ تومان و هر لیر ترکیه ۱۲۱۶ تومان است.