به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام و المسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه میناب، با اشاره به تحولات راهبردی منطقه و پیام‌های اخیر مقام معظم رهبری، به تبیین ابعاد مختلف مبارزه با استکبار جهانی، اقتدار دفاعی کشور و مطالبات معیشتی مردم پرداخت.

وی با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و بازخوانی پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سیزدهم آبان‌ماه، افزود: نگاه به گذشته، الگوی آشکار و مستمری از دشمنی‌های ریشه‌دار نظام سلطه علیه ملت ایران را نشان می‌دهد؛ از تأسیس ساواک و ایجاد فضای امنیتی سنگین، حمایت آشکار از جریان‌های تجزیه‌طلب و منافقین، پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم بعث صدام در جنگ تحمیلی، جنایت سرنگونی هواپیمای مسافربری و اعمال تحریم‌های ظالمانه سنگین، تا دست‌اندازی به اموال ملت و تهاجم نظامی مستقیم. هدف در تمام این مراحل ثابت بوده و چیزی جز تحمیل سلطه و به زانو درآوردن ایران اسلامی نبوده است.



هرمز؛ صحنه بطلان افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا

امام جمعه میناب خلیج فارس و تنگه هرمز را کانون اصلی شکست هیمنه پوشالی استکبار خواند و گفت: امروز خلیج فارس و تنگه هرمز به صحنه آشکار بطلان افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا بدل شده است.



ذاکری عنوان کرد : مدیریت قاطع ایران بر تنگه هرمز و ضربه به پایگاه‌های نظامی آمریکا، پاسخی قاطع به تجاوزگری‌ها و جهادی راهبردی در ابعاد منطقه‌ای بود. به لطف الهی، تسلط جمهوری اسلامی ایران، آمریکای جنایتکار را در تنگنای شدید قرار داده و دشمن امروز چاره‌ای جز پذیرش اقتدار و شرایط جمهوری اسلامی ندارد.

توهم سازش؛ راهبردی که سرمایه ملت را بر باد می‌دهد

خطیب جمعه میناب با هشدار نسبت به خط فکری برخی ساده‌اندیشان در داخل کشور افزود: در برابر این حقیقت‌های عینی و انکارناپذیر، هنوز کسانی هستند که به تغییر رفتار یا جابجایی احزاب در نظام سلطه (جمهوری‌خواه و دموکرات) امید بسته‌اند یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن می‌توان آمریکا را از دشمنی منصرف کرد.



وی بیان کرد: پاسخ این تفکر سریع و روشن است؛ این تصور باطل، ناسپاسی آشکار نسبت به فتوحات عظیم ملت ایران است.



امام جمعه میناب تصریح کرد: کمترین گرایش تسلیم‌طلبانه، تمامی دستاوردهایی را که با خون شهدا و فداکاری آحاد ملت به دست آمده بر باد می‌دهد و دشمن را برای زیاده‌خواهی‌های بیشتر جری‌تر می‌کند.



ذاکری گفت : آرزوی «شیطان بزرگ» تسلیم بی‌قید و شرط است، نه مذاکره برابر؛ و تنها راه رسیدن به بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» بر پایه وحدت ملی و خدمت جهادی مسئولان است.

تغییر معیار پاسخ؛ شلیک به منشأ تهدید

امام جمعه میناب در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به بیانات فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، یادآور شد: دکترین دفاعی کشور ارتقا یافته و معیار پاسخ‌گویی از مرزها به منشأ تهدید منتقل شده است. پاسخ جمهوری اسلامی ایران فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.



وی افزود: توان موشکی ایران امروز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و فراتر از آن تا اروپا را پوشش می‌دهد و این یک شعار نیست، بلکه قابلیتی عملیاتی است.

خطیب جمعه میناب تاکید کرد :دستور به‌روزرسانی بانک اهداف به گونه‌ای که دارایی‌های غیرمادی، شبکه‌های مالی و زیرساخت‌های سایبری دشمن را نیز در تیررس قرار دهد، پیامی قاطع دارد و آن هم دشمن در حوزه‌هایی که تصور می‌کرد مصون است، در معرض تهدید جدی قرار دارد.

مسئله بنزین و مطالبات معیشتی مردم

ذاکری در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی و شهری شهروندان، به مسئله توزیع سوخت اشاره کرد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده، صف‌های بنزین خلوت‌تر شده است، اما مسئولان باید به مشکلات عدیده شهروندانی که برای جابجایی و تردد در مسافت‌های طولانی نیازمند تدابیر حمایتی هستند، رسیدگی کرده و با کار جهادی و صمیمیت با مردم، در جهت تأمین معیشت و آسایش عمومی گام بردارند.