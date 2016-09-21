حافظ باباپور در حاشیه بازدید از طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای شهرستان اهر و در گفت و گو با مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت قیر رایگان در اختیار بنیادمسکن انقلاب اسلامی قرار داده، سهم آذربایجان شرقی از این قیر رایگان، ۱۰ هزار تن بود که در روستاهایی که روستائیان در زیرسازی و جدول گذاری مشارکت داشتند، ۳۵۰ هزار متربع آسفالت ریزی شده است.

وی ارزش این میزان قیر را ۷۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در همین راستا روستائیان نیز به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در عملیات زیرسازی و جدول گذاری مشارکت کرده اند و امسال نیز سهم قیر رایگان استان، ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۱۶ هزار تن رسیده که پیش بینی می شود با استفاده از این میزان ۵۰۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: سال گذشته در روستاهای شهرستان اهر نیز پنج هزار و ۳۰۰ مترمربع آسفالت ریزی رایگان انجام شده است که پیش بینی می شود امسال این میزان به ۲۳ هزار مترمربع برسد.

وی در ارتباط با طرح های هادی در روستاهای استان نیز گفت: تهیه طرح هادی در تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار یعنی در دو هزار روستا آماده‌ و در بیش از ۷۰۰ روستا نیز عملیاتی شده است که میانگین انجام طرح هادی در روستاهای آذربایجان شرقی ۳۶ درصد و خوشبختانه از متوسط کشوری جلوتر است.

باباپور افزود:اخیراً ۱۲۷ هزار فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی در روستاهای استان نیز صادر شده و با توجه به وجود ۲۸۳ هزار واحد مسکونی در سطح روستاهای استان، خوشبختانه در طرح ویژه ساخت مسکن روستایی پس از سال ۸۴ و بازسازی مناطق زلزله‌زده ارسباران بیش از ۵۲ درصد مساکن روستایی آذربایجان شرقی مقاوم‌سازی شده‌اند که در این زمینه نیز از متوسط کشوری جلوتر هستیم.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از افزایش وام مقاوم سازی مساکن روستایی نیز خبر داد و گفت: امسال وام مسکن روستایی به ۱۸۰ میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال افزایش ‌یافته که از روستائیان استان درخواست می‌کنیم تا با گرفتن وام نسبت به مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی خود اقدام کنند.