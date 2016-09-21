پرداخت ۱.۶ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)، شادروز خسروی گفت: بیش از یک هزار و ۶۳۰ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.
مدیر امور ارتباط با مشتریان سمات افزود: هم اکنون در حدود ۶۰ نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است که سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایهگذاران پرداخت میشود.
وی افزود: زمان سررسید اوراق اجاره شرکتهای گروه صنعتی بوتان، معدنی صنعتی چادرملو، خدمات ارتباطی رایتل، دانا پتروریگ کیش و پترو امید آسیا، مخابرات ایران، لیزینگ رایان سایپا و مدیریت پروژههای نیروگاههای مپنا در مهر ماه است که شرکت سپردهگذاری مرکزی، سود این اوراق را به سرمایهگذاران پرداخت میکند.
خسروی تصریح کرد: سود اوراق مشارکت شرکتهای توسعه خاورمیانه، شهرداری قم، شهرداری مشهد، توسعه نفت و گاز پرشیا، لابراتورهای سینادارو و سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، ماه آینده به حساب سرمایهگذاران واریز خواهد شد.
وی افزود: همچنین سود اواراق مرابحه شرکتهای تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا، سیمان شرق و فولاد مبارکه اصفهان نیز ماه آینده به سرمایهگذاران پرداخت خواهد شد.
خسروی با بیان اینکه هم اکنون در حدود ۶۰ نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت: سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایهگذاران پرداخت میشود.
به گفته وی، در حال حاضر سود سهام شرکتهای پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذسازی کاوه، سرمایهگذاری رنا و شرکت خوراک دام پارس از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایهگذاران واریز میشود.
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