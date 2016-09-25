زاخاروا: انگلیس عامل طولانی شدن جنگ در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات مقامات انگلیس مبنی بر نقش داشتن مسکو در طولانی تر شدن بحران سوریه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت: اتهامات لندن علیه مسکو را مبنی بر اینکه روسیه عامل طولانی شدن بحران سوریه و وخامت اوضاع در این کشور است، باید به خود انگلیس وارد کرد؛ به ویژه زمانی که جنگ عراق را بررسی می کنیم.

وی همچنین تاکید کرده بود: همه اظهارات مقامات لندن در این خصوص صحیح است به غیر از ۲ کلمه. باید به جای کلمه روسیه، انگلیس و به جای کلمه سوریه نیز عراق استفاده شود؛ یعنی انگلیس عامل طولانی تر شدن بحران و جنگ در عراق است.

گفتنی است «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس پیش از این مدعی شده بود که روسیه عامل طولانی شدن بحران و جنگ در سوریه است.